-ERGÜN: RAKAMLARDA SÜRPRİZ YAŞANMAMIŞ ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendirirken, ''Bu ay açıklanan rakamlar da bir sürpriz yaşanmamış, endeks büyük ölçüde beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir'' ifadesini kullandı. Ergün yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında, sanayi üretim endeksinin bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak 127,8'e yükseldiğini, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serinin ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 125,3'e indiğini hatırlattı. Mart ayına ait kapasite kullanım oranı, ithalat ve ihracat rakamları, otomotiv üretimi gibi rakamların, enerji kullanımı ve sektörden aldıkları diğer işaretlerin, mart ayında bu boyutta kuvvetli bir artış yaşanacağını gösterdiğini belirten Ergün, endekse tarihsel bir perspektiften bakıldığında da, 2011 Mart ayında yakalanan değerin en yüksek mart rakamı olduğunun görüldüğünü bildirdi. Bu ay açıklanan rakamlarda bir sürpriz yaşanmadığını ve endeksin büyük ölçüde beklentiler paralelinde gerçekleştiğini ifade eden Ergün şunları kaydetti: ''Sanayi sektöründeki gelişmeler, milli gelir rakamlarının da temel belirleyicilerindedir. Bu kapsamda, sanayi üretim endeksine ilk çeyrek itibariyle yüzde 14'lük artış yaşandığını görüyoruz. Bu da ilk çeyrekte sanayi sektörünün büyümeye kuvvetli bir destek verdiğini ve 2011'de de güçlü bir büyüme performansı ortaya koyacağımıza işaret ediyor. Özellikle imalat sanayindeki bu büyüme, 2010'da olduğu gibi 2011'de de istihdam rakamlarına önemli bir destek verecektir. Nitekim TÜİK'in Ocak dönemi için yayınladığı son istihdam verisine göre, sanayi kesimi istihdamı, bir önceki yıla nazaran 375 bin kişi artarak 4 milyon 650 bine yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde, baz etkisinin azalmasıyla birlikte sanayi üretim endeksinde 2010'a nazaran daha ılımlı artışlar göreceğiz. Bununla birlikte, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride aylık bazda küçük dalgalanmalar görülebilir. Ancak burada önemli olan trendin hangi istikamette olduğudur. Trend de yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Türkiye, 2010 yılında Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. 2011 yılında da aynı başarıyı tekrarlayacağız. Bizim bu başarılarımız, dünyada küresel krizin etkilerinin hala sürdüğünü unutturabiliyor. Dünya ekonomisi normalleştikçe, ihracat kanalları daha da açılacak, ekonomimiz çok daha sağlam bir zeminde yükselişine devam edecektir. '' Türkiye'nin, makro dengeler açısından dünyada parmakla gösterilen ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Ergün, bugün seçimden neredeyse hiç etkilenmeyen bir ekonomik atmosfere sahip olduğunu kaydetti. Sadece bu durumun bile, ekonominin nereden nereye geldiğini kanıtladığını belirten Ergün, reel sektörün, bu güçlü makro zemin üstünde, küresel rekabet gücünü daha da artırmanın temel hedefleri olduğunu bildirdi. Nisan ayında otomotiv strateji belgesini, mayıs başında da makine strateji belgesini açıkladıklarını hatırlatan Ergün, seçim ortamında dahi popülist politikalardan ziyade uzun dönemli stratejilere ağırlık verdiklerini bu belgelerde yer alan eylemler hayata geçtikçe, 2023 hedeflerine daha fazla yaklaşacaklarını kaydetti.