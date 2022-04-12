Ergün Poyraz: Evinin önünde saldırıya uğrayan yazar hastanede tedavi altında

Yazar Ergün Poyraz, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı.

Ergün Poyraz'ın Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen saldırganlar, yazarı darp etti.

Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Poyraz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), kafatasında çatlak oluştuğu belirlenen Poyraz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını bildirdi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ergün Poyraz kimdir?

1963'te İstanbul'da doğan Ergün Poyraz, siyasi partiler ve tarikat yapılanmaları arasındaki bağlantıları inceleyen çalışmaları ile tanınıyor.

Ergün Poyraz'ın "Refah'ın Gerçek Yüzü" adlı kitabı 1998'de 28 Şubat sürecinde dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada delil olarak kullanılmıştı.

Poyraz'ın Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı kitaplar da Gülen hakkında açılan ve Gülen'in beraat ettiği davada delil olarak kullanılmış, Poyraz bu davada tanıklık yapmıştı.

Poyraz, 2007'de Ergenekon soruşturmasında Ankara'da önce gözaltınmış sonra da tutuklanmıştı.

2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Poyraz; tutuklulukların azami süresinin 5 yıla inmesinin ardından, 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra 2014'te tahliye edilmişti.

Daha sonra davanın Yargıtay'da beraatla sonuçlanmasının ardından Poyraz da aklanmıştı.