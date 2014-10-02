Ergün Penbe: Ayağım kopsa bile dünkü Arsenal maçında oynardım

Galatasaray'ın eski milli oyuncusu Ergün Penbe, Selçuk İnan'ın Arsenal maçında oynamaması üzerine, "Ayağım da kopsa, bacağım da kopsa oynarım diyen bir oyuncuya hastalığın bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Çelişkili konuşmalar bunlar" dedi.

Sporx.com'da yer alan hbaere göre; milli futbolcuyu oynatmama kararı alan Cesare Prandelli'nin, bunu açıkca söyleyemediğini belirten Penbe, "Hoca eğer kafasında Selçuk'u düşünmüyorsa o gün, yıldız olduğu için söyleyemiyorsunuz. Bir takım senaryolar yazıp, ona göre devam ediyorsunuz" dedi.

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde de bulunan Ahmet Akcan ise, "Bir oyuncuyu oynatmayabilirsiniz, ama bir yandan oynatmayacağım sözleri kafaları karıştırıyor" diye konuştu.

Selçuk İnan'ın oynamaması ile ilgili Prandelli, maç sonrasında "Hastaydı" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu ise "Oynarsam sakatlanırım diye hocam risk etmedi" demişti.