T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergün Penbe: Ayağım kopsa bile dünkü Arsenal maçında oynardım

Galatasaray eski Fulbolcusu Ergün Penbe, 'Casare Prandelli'in 'Bir takım senaryolar yazıp ona göre davranıyor' dedi

02 Ekim 2014 15:53

Galatasaray'ın eski milli oyuncusu Ergün Penbe, Selçuk İnan'ın Arsenal maçında oynamaması üzerine, "Ayağım da kopsa, bacağım da kopsa oynarım diyen bir oyuncuya hastalığın bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Çelişkili konuşmalar bunlar" dedi.

Sporx.com'da yer alan hbaere göre; milli futbolcuyu oynatmama kararı alan Cesare Prandelli'nin, bunu açıkca söyleyemediğini belirten Penbe, "Hoca eğer kafasında Selçuk'u düşünmüyorsa o gün, yıldız olduğu için söyleyemiyorsunuz. Bir takım senaryolar yazıp, ona göre devam ediyorsunuz" dedi. 

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde de bulunan Ahmet Akcan ise, "Bir oyuncuyu oynatmayabilirsiniz, ama bir yandan oynatmayacağım sözleri kafaları karıştırıyor" diye konuştu. 

Selçuk İnan'ın oynamaması ile ilgili Prandelli, maç sonrasında "Hastaydı" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu ise "Oynarsam sakatlanırım diye hocam risk etmedi" demişti.

ETİKETLER

selçuk inanergün penbegalatasarayarsenalcasare prandelliahmet akcan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24