Ergün Penbe: "Fatih Terim'e verilen ceza fazla"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Galatasaraylı eski milli futbolcu ve teknik direktör Ergün Penbe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun (PFDK) Fenerbahçe karşılaşması sonrası Fatih Terim\'e verdiği cezanın fazla ve ağır olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın \'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor\' adlı projesi kapsamında Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ile Ergün Penbe, Akdeniz Üniversitesi\'nde öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk Konferans Salonu\'ndaki panelde öğrenciler, Türk futbolunda önemli başarılara adını yazdırmış spor adamlarına sorular yöneltti. Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Ermiş, öğrencilerden gençlik merkezi ve spor tesislerine daha fazla ilgi göstermesini talep etti.

ERGÜN PENBE: \"TERİM\'E VERİLEN CEZA FAZLA\"

Bir öğrencinin PFDK\'nın Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşananlardan dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'e verdiği ceza hakkındaki sorusuna Ergün Penbe, \"Bir yerde suç varsa cezayı gerektiriyor. Ben cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Aynı koşullarda verilen cezaların daha önce örnekleri var. Daha önce daha az cezalar verildi. Fatih Terim\'e verilen cezanın fazla olduğunu düşünüyorum. Biraz haksız olduğunu düşünüyorum\" karşılığını verdi.

OĞUZ ÇETİN: \"MERT GÜNOK VARKEN SİNAN TERCİHİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ\"

Oğuz Çetin, Fenerbahçe\'de sportif direktör veya kulüp bünyesindeki futboldan sorumlu yönetici olarak işin koordinasyonunda, idaresinde görev alabilmenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Bir öğrencinin Lucescu\'nun milli takımda kaleci Sinan\'ı tercihi hakkındaki sorusuna, Oğuz Çetin şu cevabı verdi:

\"Son yıllara baktığımızda mili takım organizasyonunun çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bunun çok sebebi var. Ancak bireysel bazda Sinan\'ı gördüğümüz zaman, benim de görev yaptığım 10 yıl önceki dönemde milli takıma alınan yetenekli bir kaleciydi. Ancak özellikle Türkiye\'de Süper Lig\'de başarılı kaleciler var. Sinan\'ın dışında milli takım kadrosunda olmayı hak eden, 5-6 seneye damgasını vuran Volkan Babacan vardı. Mert Günok\'un performansının yükseldiği, oynama devamlılığı içerisinde olduğu Başakşehir var. Başakşehir\'de Avrupa\'da en az gol yiyen 3 kaleciden biri olan Mert varken onun tercih edilmemesi düşündürücü. Milli takım ortak aklın, kolektif çalışmanın olması gereken bir yer. Maalesef bireysel davranılıyor. Bireysel karar alınıyor. Kendi ligimizde oynayan önemli kaleciler milli takımda yer almalı.\"

\"GALATASARAY VARKEN FENERBAHÇE\'NİN SIRTI YERE GELMEZ\"

Fenerbahçe\'nin ligdeki durumu hakkındaki soruya Oğuz Çetin, Fenerbahçe\'nin başında son derece önemli bir isim olan Ali Koç\'un yer aldığını vurguladı. Fenerbahçe\'nin hiç beklenmedik şekilde bu sene lige kötü başladığını aktaran Oğuz Çetin, \"Bir şekilde Fenerbahçe\'nin toparlayacağı görüşündeyim. En son Cocu\'nun gönderilmesi Koeman\'ın gelmesiyle kadro yapısı ve oyun değişikliğiyle bir takım şeylerin olumlu gittiğini görüyorum. Galatasaray gibi değerli rakibimiz olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Son maçta 2-0 mağlupken 2-2\'ye getirdik, hatta 3-2 alabilecekken fazla da üzmek istemedik Galatasaray\'ı. 2-2 yeter dedik\" diye konuştu.

\"FENERBAHÇE\'NİN PERFORMANSI TRABZONSPOR\'A YETERLİ DEĞİL\"

Oğuz Çetin, Fenerbahçe son 2 hafta toparlanmış gibi görünse de Avrupa maçlarında iyi oynasa da Trabzonspor karşılaşması için takımın performansının yeterli olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Oğuz Çetin, Trabzonspor deplasmanının Fenerbahçe için riskli bir maç olduğunu söyledi. Hami Mandıralı da büyüklerin karşılaşmasında her sonucun çıkabileceğini, ancak Trabzonspor\'un bu maçı kazanmasını istediğini söyledi.

ALİ GÜLTİKEN: \"VAR\'IN FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Öğrencilerin Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkındaki sorusuna Ali Gültiken, VAR\'ın genel olarak faydalı olduğunun görüldüğünü söyledi. Oğuz Çetin ise hakemlerin karar süresinin daha daraltılması gerektiğini belirtti. Çetin, \"VAR\'ın varlığı ile hakemlerimiz VAR tembelliğine düşmemeli. İnisiyatifi saha içerisinde almalı. Hatalı kararda VAR onları çağıracaktır. Hakemlerimiz tembelliğe doğru gidiyor diye düşünüyorum\" dedi.

HAMİ MANDIRALI: \"TRABZONSPOR\'UN VERİLMEYEN ŞAMPİYONLUĞU VAR\"

Hami Mandıralı, 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu ve Trabzonspor\'un ligdeki performansı hakkında soruya şu cevabı verdi:

\"Şampiyonlar Ligi\'ne Trabzonspor gittiği için şampiyonun da Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen şampiyonluğu var Trabzonspor\'un. Bunun kararının verileceği süreç devam ediyor. Trabzonspor\'un bireysel olarak iyi kadrosu var fakat takım olma konusunda sıkıntılar var. İstikrar yok Trabzonspor\'da. Galatasaray\'ı 4-0 yenen Trabzonspor, 15 gün sonra yeniliyor. İnişli çıkışı grafik gösteriyor. Kulübün durumu ortada. Ama futbolcu işine odaklanmalı ve çalışmalı. Takımı ve forma için skor ile performans üretmeli. Trabzonspor bunu yapamıyor.\"

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