Ergün Penbe: "80 milyon ülkede yıldız futbolcu çıkartamıyoruz"

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Eski milli futbolcu Ergün Penbe, \"80 milyon ülkede düşünün yıldız oyuncu çıkartamıyoruz. Bizden daha küçük ülkeler çok daha Avrupa pazarında iyi oyuncular çıkartabiliyor\" dedi.

TÜFAD Afyonkarahisar Şube Başkanlığı\'nın düzenlediği bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Galatasaraylı eski milli futbolcu Ergün Penbe, dün akşam oynanan Afjet Afyonspor- Sivas Belediyespor maçını da tribünden izledi. Maç boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Penbe, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Penbe, bir gazetecinin \'Galatasaray 1 puan alırsa şampiyon olacak\' sorusuna şöyle cevap verdi:

\"Galatasaray için zorlu bir sezon oldu. İnişleri, çıkışları, hoca ve başkan değişikliği olan bir camia oldu Galatasaray takımı. Çok zor günler geçirdi. Ekonomik olarak da zor günler geçiriyorlar. Şimdi son 90 dakikaya kaldı. Bu 90 dakikada Galatasaray\'ın deplasmanda zorlu bir rakip Göztepe ile de oynuyor da olsa buradan şampiyonluğu vereceğini düşünmüyorum. Beraberliğin de yettiği bir maçta. Fatih hoca gibi tecrübeli bir teknik direktörün beraberliği düşüneceğini zannetmiyorum. Göztepe de galibiyet için oynayacaktır. Galatasaray\'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Kalan 90 dakikada şampiyonluğu vereceklerini düşünmüyorum. Tabii ki futbolun enteresan olan güzelliği de hiç ummadığınız bir anda canınız yanabiliyor. Bu da futbolun güzelliği. Ama Galatasaray takımı iyi konsantre olursa ve şampiyonluğu istiyorsa ve son oynanan maçlarda bunu gösterdiler. Ben İzmir\'de Göztepe karşısında şampiyonluklarını ilan edeceklerini düşünüyorum.\"

\"YABANCI SINIRI SERBEST OLMAMALI\"

Türkiye\'de yabancı sınırının serbest olmasından dolayı Türk futbolcuların takımlarında oynamamasının sıkıntılara neden olduğunu vurgulayan Ergün Penbe, şöyle dedi:

\"Süper Lig\'de bakıyorsunuz yabancı sınırın serbest olması, Türk futbolcuların takımlarında fazla oynayamaması milli takıma da yansıyor. Çünkü milli takımda fazla çalışma şansı da bulamıyorsunuz. Toplam süreniz belli. Bu oyuncular takımlarında oynamayınca sıkıntılar yaşıyorsunuz. Alt yapıdan gelmeyen oyuncular olduğu zaman bu sefer Türk futboluna yıldız oyuncular katamıyorsunuz. 80 milyon ülkede düşünün yıldız oyuncu çıkartamıyoruz. Bizden daha küçük ülkeler çok daha Avrupa pazarında iyi oyuncular çıkartabiliyor. O yüzden alt yapılarımıza biraz daha yatırım yapıp, önem verip, alt yapı hocalarına da önem vererek çıkardıkları yıldız oyuncularda prim verirsek Türk futbolunun iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi mantalitenin, kafanın ve ekonominin değişmesi gerekiyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Penbe ve Vali Tutulmaz basına birlikte poz vermesi

- Penbe\'nin hayranları ile fotoğraf çektirdiği detaylar

- Penbe\'nin röportajı

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

