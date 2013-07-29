Ergun Özen: Görevimin başındayım

Gezi Parkı direnişi sırasında Garanti Bankası Genel Müdürlük binası önünde protesto gerçekleştiren eylemcilere 'Ben de sizin gibi çapulcuyum' diyen Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, bu sebeple zorunlu izne ayıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, görevinin başında olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan, Özen'in 'Ben de çapulcuyum' sözlerini, 'Bir bankanın genel müdürü çıkıp da bu vandalizmi organize edenlerin yanında olduğunu söylüyorsa bunlar karşısında bizi bulacaklardır' şekilde, tehdit benzeri bir ifadeyle, sertçe eleştirmişti.

ABD ’de yayınlanan The Wall Street Journal gazetesine konuşan Ergun Özen, “Bankadayım, görevimin başındayım” dedi. Özen, tatile Ağustos ayı sonunda çıkacağını belirterek, “Ay sonuna 1 hafta izin yapacağım. Şimdiden söyleyeyim de kimse başka yere çekmesin” dedi.

Doğuş Grubu'nda bir CEO istifa etmişti

Garanti Bankası’nı bünyesinde barındıran Doğuş Grubu’nda daha önce de medya grubunun CEO’su olan Cem Aydın istifa etmişti.