-Ergün otomotiv yatırımcılardan ürünlerini çeşitlendirmelerini istedi ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sektöründeki bütün yatırımcılara, Türkiye'deki üretimlerini ve markalarını artırmalarını ve çeşitlendirmelerini önerdi. Ergün, MAN'ın Türkiye'deki 45. yılı dolayısıyla Ankara Palas'ta düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, MAN'ın Almanya dışındaki ilk yatırımını Türkiye'ye yaptığını anımsatarak, markanın Türkiye'deki üretim ve yatırımına 45 yıldır ara vermeden devam etme başarısı gösterdiğini söyledi. MAN'ın Sanayi Devrimi'nin ilk zamanlarından beri var olmaya başladığını ve 2,5 asrı geride bıraktığını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu: ''Üretmek önemli ama onu markalaştırmak ve teknolojik desteklerle güçlendirmek daha önemli. MAN, 250 yıl boyunca bunu gerçekleştirmiş. Türkiye'de de 45 yıldır bu çabayı göstermiş bir firma. Bu nedenle MAN'a dair algılama hiçbir zaman 'yabancı bir firma' şeklinde olmadı. MAN Türkiye'nin en saygın firmalarından biri olarak algılandı ve böyle kabul edildi. Adeta MAN ile Türkiye toplum, çalışanlar ve tüketiciler olarak ciddi bir bütünlük arz etmekte.'' Bakan Ergün, otomotiv sektöründe özellikle de ağır ticari araç üretimde MAN'ın önemli bir yerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin de otomotiv sektöründe 50 yılık bir tecrübesi var. Artık Türkiye'nin otomotiv sektöründe A'dan Z'ye her aşamasında söz sahibi olabilecek imkan ve kabiliyeti vardır. Zaten bundan dolayıda Türkiye önümüzdeki süreci tasarımından pazarlamasına kadar bir marka ve model inşa etmekle taçlandırmış olacaktır. Sadece otomobilde 1 milyonu yakalamak üzere olan bir pazara sahibiz. Güçlü bir yan sanayimiz var ve gelir düzeyinin sürekli yükseldiği bir ekonomiye sahibiz. Bütün bunlar otomotiv sektöründeki gelişmeleri Türkiye'de ciddi manada tahrik etmektedir. Otomotiv sektöründeki bütün yatırımcılara, Türkiye'deki üretimlerini ve markalarını artırmalarını ve çeşitlendirmelerini öneriyoruz. Türkiye'de üretim yapmayan ama Türkiye pazarında önemli bir payı olan markalara da bunu söylüyorum. Gelin Türkiye'de otomotiv sektöründe yatırımlarınızı artırın ve çeşitlendirin.'' Türkiye'deki tüketicilerin taleplerine Türkiye'de üretilen otomobillerin marka ve model olarak yetmediğini ifade eden Bakan Ergün, ''Yeni marka ve modellerin Türkiye'de üretilmesine ihtiyaç var. Bu yüzden Ford'u, Volkswagen'i, Opel'i Türkiye'de üretim yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca Türkiye yeni bir marka ve modeli de tasarlamaya, pazarlamaya ve rekabet ortamına o markayı da sürmeye hazır bir ülkedir. Dünya pazarında da Türkiye pazarında da herkese yer var. Herkes bu pazardan rekabet ölçülerinde elbette payını alacaktır. MAN ile Volkswagen'in ortaklığından bizim bir şey çıkartmamız lazım. Çünkü 45 yıllık Türkiye birikimiyle Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım yapması gerektiğini en iyi MAN anlatabilir'' diye konuştu.