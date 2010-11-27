-ERGÜN: ''AVM'LER DENETLENMELİ'' YALTA (A.A) - 27.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Alışveriş Merkezlerinin Rekabet Kurumu'nun denetimine açık olması gerektiğini belirterek, ''Rekabet Kurumu'nun AVM'leri rekabetçilik açısından denetleyebilmesi lazım'' dedi. Karadeniz Ekonomik Forumu'na katılmak için Yalta'da bulunan Ergün, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, AVM'lerin ÇET raporuna bağlanmalarının doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ergün, Büyük Mağazalar ve AVM Yasa taslağının çok tartışıldığını dile getirerek, ''AVM'nin müşteri ve tedarikçileri ile ilişkileri düzenlenmeli. AVM dediğiniz yer bir pazar. Pazara girişlerle ilgili rekabet kuralları işliyor mu işlemiyor mu? Pazara girebiliyor mu insanlar? Eğer biz size burada büyük bir pazar kurma imkanı veriyorsak, yasal olarak o zaman bu pazarın rekabetçi bir pazar olup olmadığının denetlenmesi lazım. Yani rekabet kurumunun denetimine açık olması icap ediyor. Şu anda Rekabet Kurumu buradaki uygulamaları rekabetçilik açısından denetleme imkanına çok sahip görünmüyor. Rekabet Kurumu'nun o pazarı rekabetçilik açısından denetleyebilmesi lazım'' diye konuştu. Bu düzenlemeler yapılırken, AVM'lerin özellikle küçük işletmelerin alacaklarını ödemede öncelik vermesi gerektiğine de işaret eden Ergün, küçük işletmelerin paralarını zamanında alabilmeleri gerektiğini anlattı. Bakan Ergün, sadece AVM Yasası'na bel bağlamanın da doğru olmadığına değinerek, ''Mesleki eğitim, finans kaynaklarına ulaşım, gelişmelere açık olma gibi unsurları da yerine getirmek lazım. Tüm bunlar yapılmadığı taktirde AVM Yasası'nda da neticeye ulaşılamaz. Ancak, AVM'lerin kuruluşu, rekabet ortamların oluşturulması ve küçük işletmelerin koruma altına alınması gibi kriterler getirilmelidir'' dedi. Yasanın hazırlık aşamasında AVM çalışanlarının dönüşümlü tatil yapmalarını desteklediklerini de vurgulayan Ergün, ''Ancak buna ilk karşı çıkan yine çalışanlar oldu. Bekarlar, en fazla primi hafta sonu alıyoruz diye tepki gösterirken, destekleyenlerin başında ise evliler geldi'' dedi. -5 PUAN İNDİRİM ZATEN ÖDÜL- Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması sonrasında gündeme gelen ''borcunu düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi'' isteklerine değinen Ergün, ''Zaman zaman ödüllendirme oluyor. 5 puanlık SSK prim indiriminin sadece zamanında ödeyenler için geçerli olduğunu unutmayalım. Vergide de olabilir ama bütçe dengesi izin vermiyor olabilir. Bu düzenleme ile 50 milyarlık bir gelirden bahsediliyor. Borç stoku azalırsa, kamu dengesi daha da sağlıklı bir yapıya kavuşursa vergi de düşer. Özel ödül verilmiyor diye hemen hırpalamak yanlış olur'' diye konuştu. Bakan Ergün, tüketici kredilerinde KKDF'nin tekrar yüzde 15'e çıkarılması sonrasında ödenmiş kredi taksitlerine ödeme yansıtılarak ''geriye yönelik uygulama olmaz ilkesinin'' delinip delinmediği tartışmalarının sorulması üzerine, kararın tüketici mahkemelerinde alınacağını söyledi. Ergün, ''KKDF oranıyla ilgili iki farklı görüş var. Maliye geriye yönelik uygulama olmadığını çünkü bundan sonraki kredi taksitlerine yansıtıldığını söylüyor. Tüketici haklarından sorumlu bir bakan olarak şahsi kanaatim geriye uygulanmayabilirdi. Ancak son kararı mahkemeler verir'' dedi.