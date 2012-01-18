-Ergin: Tutuklu oranı düşüyor TBMM (A.A) - 18.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutuklu sayısının arttığını ancak tutuklu-hükümlü oranı değerlendirildiğinde Türkiye'de tutuklu oranının düştüğünü söyledi. TBMM Genel Kurulunda, ''temel yasa'' olarak ele alınan Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın ilk bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ergin, Cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltılması ya da artırılması konusunun, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda tartışılması gereken bir konu olduğunu, iktidar partisinin bu konuda bir karar alamayacağını söyledi. Tutuklu ve hükümlülere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ergin, cezaevlerinde şu an 130 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, bunların yaklaşık yüzde 28'inin tutuklu, yüzde 72'sinin hükümlü olduğunu söyledi. Ergin, ''Bu oran, tutuklu sayısının az olması açısından son 30 yılın en iyi oranıdır. Tutuklu sayısı artıyor ama hükümlü-tutuklu oranı değerlendirildiğinde Türkiye'de tutuklu oranı düşmektedir'' dedi. Bakan Ergin, cezaevlerinde dış güvenliğinin jandarmadan alınarak Adalet Bakanlığına bağlı infaz koruma memurlarına verilmesine yönelik taslağın Bakanlar Kuruluna sunulduğunu, tasarının kabul edilmesi halinde görev ve sorumlulukları değişeceği için infaz koruma memurlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.