-Ergin: Hakim, savcı açığımız var ERZİNCAN (A.A) - 22.09.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, '''Hakim, savcı açığımız var. Bu açığı kapatabilmek için önemli gayretler gösteriliyor'' dedi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Erzincan'da gezi ve incelemelerini sürdüren Ergin, Fevzipaşa Caddesi üzerinde yapımına başlanan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Ergin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yargı ile ilgili olarak çok sorunu olduğunu belirterek, bu sorunların aşılması için Hükümet tarafından AB müzakereleri çerçevesinde bir yargı reformu strateji belgesinin hazırlandığını söyledi. Yıllardır Türkiye'de yargının şikayet edildiğini dile getiren Ergin, ''2002 yılından itibaren yargının sorunlarını gözönüne alırsak, yargının fiziki, teknolojik ve altyapı sorunları vardır. Yargının insan kaynaklarından doğan sorunları vardır, hakim savcı yetersizdir, zabıt katibi yoktur. Bu sorunlar vardır'' diye konuştu. Mevzuattan kaynaklı sorunların da olduğunu ifade eden Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''80-100 yıl önce yapılmış yasalar ve bu yasaların yenilenmesi vaktinde yapılamamış. Yargının uygulamadan kaynaklanan problemi vardır, uygulamacılar bu konularda eğitilmemiştir. 2002 tablosu bu. Bugün 2011'deyiz, hala 'bu ülkede bir yargı reformu lazım' diye yazan köşe yazarları vardır. Evet bu ülkenin bir yargı reformuna ihtiyacı vardır. Hükümetimiz AB müzakereleri çerçevesinde bir yargı reformu strateji belgesi hazırladı ve bu belgeyi hazırlarken yargının tüm paydaşları ile birlikte yaptı bunu.'' Yargının önemli problemlerinin başında, insan kaynaklı sorunların geldiğini hatırlatan Ergin, şöyle konuştu: ''Hakim, savcı açığımız var. Bu açığı kapatabilmek için önemli gayretler gösteriliyor. Sadece 2011 yılında bin 200 hakim, savcı adayı alıyoruz. Bu mevcut hakim, savcı toplamının yüzde 10'undan daha fazladır. İnşallah birkaç yıl içerisinde hakim savcı açığımızı da tamamlayarak, yargının en önemli sorunlarından biri olan hakim, savcı açığını kapatmış olacağız. Bunun dışında personel eksikliklerini de gidererek, tamamladık.'' Konuşmaların ardından, Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile Adalet Bakanı Ergin, Erzincan Adalet Sarayı'nın temelini attı.