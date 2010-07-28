-ERGİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir anlaşma olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak, ''Kılıçdaroğlu'nun önermesi doğru ise o zaman AK Parti'nin iktidara gelmesi için CHP de gayret sarf etmiştir o durumda...'' dedi. Meslek öncesi eğitim sürelerini başarıyla tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen 8. ve 9. dönem 348 adli yargı hakim ve savcı adayının, Noterler Birliği Salonu'nda yapılacak ad çekme törenine katılan Ergin, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Sayın Genelkurmay Başkanı, Başbakan ile görüştü. Sizin de acil kodu alarak Ankara'ya gelerek toplantıya katıldığınız belirtildi. Bizim bilmediğimiz bazı şeyler mi oluyor'' sorusu üzerine Ergin, Genelkurmay Başkanının Başbakan'a karşı sorumlu bir güvenlik bürokratı olduğunu belirterek, görüşmede herhangi bir olağanüstü durum olmadığını, Adalet Bakanının da kabinenin bir üyesi olarak Başbakan'la 24 saatin her saatinde görüşebileceğini söyledi. Ergin, bu görüşmelerde kamuoyuna açıklanabilecek konuların paylaşılabileceğini, ancak ''zaman zaman kendilerinde kalması gereken şeyler varsa onların da kendilerinde kalacağını'' bildirdi. -KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI- Ergin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir anlaşma olduğu yönündeki iddiasının anımsatılması üzerine, şöyle konuştu: ''O zaman CHP de AK Parti'nin iktidara taşınması için yardımcı olmuştur. O muhtıraya, hatırlarsanız o muhtıranın yayınlanmasından sonra CHP sözcüleri muhtıranın içerisindeki bilgileri teyit ettiklerini, katıldıklarını ifade ettiler. Muhtıraya karşı bir tavır almak yerine, onunla beraber hareket ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önermesi doğru ise o zaman AK Parti'nin iktidara gelmesi için CHP de gayret sarf etmiştir o durumda, o mantıkla gidersek.'' Ergin, ''Balyoz planı'' davası ile ilgili sorulara ise devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalara yönelik Adalet Bakanı olarak herhangi bir değerlendirme yapmak istemediğini söyledi. Değerlendirmede bulunmasının yanlış algılanabileceğini ifade eden Ergin, ancak yargılama süreci sona erdikten sonra yargı kararlarının eleştirilebileceğini ve değerlendirmeye tabi tutulabileceğini belirtti.