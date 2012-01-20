-Ergin: ''Ceza infaz kurumları kanun tasarısı Başbakanlıkta'' MALATYA (A.A) - 20.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Ceza infaz kurumlarının dış güvenliğinin de Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz memurlarınca yapılmasını sağlayacak kanun tasarımız parlamentoya sevk edilmek üzere Başbakanlığa gönderildi. Önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısında ümit ediyorum bu tasarıyı görüşeceğiz ve parlamentoya sevk edeceğiz'' dedi. Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde düzenlenen ''Malatya Cezaevi Okuyor Kampanyası''nın ödül törenine katılan Ergin, kampanya kapsamında en çok kitap okuyan mahkumlara sertifikalarını verdi. Dereceye giren mahkumları diz üstü bilgisayarla ödüllendiren Ergin, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, şu anda Türkiye'de 371 Ceza İnfaz Kurumu olduğunu, bu kurumlarda 130 bin hükümlü ve tutuklu bulunduğunu aktardı. ''Bu kurumlara keşke hiç ihtiyaç olmasa'' diyen Ergin, Ceza İnfaz Kurumlarının insanca barınılabilecek, evrensel standartlarda yerler olması için çalıştıklarını belirterek, ''Son 10 yılda yaklaşık 205 Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Daha modern infaz yöntemlerinin tatbik edilebileceği Ceza İnfaz Kurumları yapıldı. Bu değişim ve dönüşüm sürecimiz devam ediyor'' diye konuştu. Ergin, Ceza İnfaz Kurumlarının hükümlü ve tutukluluların hem sosyal ilişkilerini geliştiren, hem mesleki becerilerini artıran, hem de onları tekrar dönecekleri toplumun içerisinde rahatça hayatlarını idame ettirecekleri duruma getiren yerler olması için çalıştıklarını ifade etti. -Ceza infaz kurumlarının dış güvenliği- Sadullah Ergin, ceza infaz kurumlarının dış güvenliğini jandarmanın, iç güveniğini Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz memurlarının sağladığına değindi. Bakan Ergin, ''Ceza infaz kurumlarının dış güvenliğinin de Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz memurlarınca yapılmasını sağlayacak kanun tasarımız parlamentoya sevk edilmek üzere Başbakanlığa gönderildi. Önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısında ümit ediyorum bu tasarıyı görüşeceğiz ve parlamentoya sevk edeceğiz'' diye konuştu. Böylece ceza evlerinde iç ve dış güvenlik arasında zaman zaman koordinasyon noktasında yaşanan sorunların en aza ineceğine işaret eden Bakan Ergin, jandarmanın da asli görevi olan kolluk görevlerine daha rahat zaman ayıracağını, esas görevi olan kırsal asayişi sağlayacağını ve ülke güvenliğine katkı sunacağını belirtti. Törende mahkumlar adına konuşan Volkan Kardeş, ceza evinde çeşitli eğitimlere katıldığını ve üniversite sınavına girdiğini, şimdi de açık öğretim kamu yönetimi bölümünü okuduğunu söyledi. Kardeş, mahkumların af isteğini de dile getirdi. -Yargıyı hızlandırma noktasında üçüncü adım- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kent merkezindeki bir restoranda Malatya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Ergin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir değişim dönüşümden geçtiğini söyledi. Yargıyı hızlandırma noktasında üçüncü adımı attıklarını belirten Ergin, ''Bu paketi önümüzdeki hafta içerisinde parlamentoya sevk ediyoruz. Tasarının metin hazırlığı bitti. En kısa sürede meclisimizden geçmesi için de gayret sarf edeceğiz. Tüm bunların sonunda Türkiye şu anda son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kat etti. Bu kat ettiği mesafeleri taçlandıracak, milletimizin özlemle beklediği güven veren adaleti tesis etmiş olmanın huzurunu beraberce paylaşacağız'' dedi.