-ERGİN TÜRKİYE'NİN 74. ADALET BAKANI OLDU ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Hükümette Sadullah Ergin, Türkiye'nin 74. Adalet Bakanı olarak görev yapacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM'nin açılmasının ardından kurulan 1. hükümetten bu yana 73. Adalet Bakanı görev yaptı. Anayasa gereği seçim dönemlerinde Adalet Bakanlarının istifa etmesi nedeniyle seçime kadar olan süreçte Adalet Bakanlığına getirilen tarafsız isimler, en kısa süreli Bakanlık görevini yürütenler oldu. Türkiye'nin ilk Adalet Bakanı, TBMM'nin kurulmasının ardından kurulan 1. Hükümette 30 Ekim 1923 ile 6 Mart 1924 yılları arasında görev yapan Seyit Bey oldu. Seyit Bey'in ardından 6 Mart-22 Ekim 1924'te Adalet Bakanlığı görevini Mustafa Necati Bey yaptı. 20 Nisan 1924'te kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hazırlayıcıları arasında yer alan ve 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Mektebi'nin açılmasında büyük gayreti olan Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye'nin 3. Adalet Bakanı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Bozkurt, 6 Mart 1924 ve 22 Ekim 1930 yılları arasında 6 yıl görev yaparak, Türkiye'nin en uzun Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bakan oldu. Mahmut Esat Bozkurt, Cumhuriyet tarihinde ''Bozkurt-Lotus'' olayı olarak adlandırılan, Bozkurt adlı Türk gemisiyle Lotus adlı Fransız gemisinin 2 Ağustos 1926'da Ege'de çarpışması nedeniyle iki ülke arasında çıkan anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda temsil etmişti. Adalet Bakanları listesinde Bozkurt'tan sonra 1933-1938 yılları arasında Şükrü Saraçoğlu, 1939-1941 yılları arasında Fethi Okyar, 1948-1949 ve 1949-1950 yılları arasında iki dönem olmak üzere Fuat Sirmen yer aldı. Bugüne kadar Şevket Kazan, Bekir Sami Daçe, Mehmet Moğultay, Seyfi Oktay, Oltan Sungurlu, Hikmet Sami Türk, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin'in de aralarında bulunduğu 73 kişi Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. Adalet Bakanları arasında tek kadın Bakan, 5 Ağustos 2002-18 Kasım 2002 yılları arasında bu görevi yürüten Prof. Dr. Aysel Çelikel oldu. Oltan Sungurlu ise ilki 1986-1987 olmak üzere, 1987-1988, 1989-1991 ve 1997-1998 yılları arasında 4 kez Adalet Bakanlığı görevinde bulundu.