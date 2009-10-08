Ergin: Türkiye'nin AİHM sicilini düzelteceğiz

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Binin üzerinde dosyayı gerekli yasal düzenlemeler yaparak, mahkeme gündeminden çıkartmak istiyoruz. Türkiye, AİHM’ye iş gönderen ve hakkında en fazla ihlal kararı alınan ülkelerden, bundan kurtulmak istiyoruz” dedi.



Fransa’nın Strasbourg kentinde temaslarda bulunan Ergin, Deutche Welle’ye verdiği demeçte görüştüğü tüm Avrupalı yöneticilere, Türk hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki sicilini düzeltmekte kararlı olduğu mesajını ilettiğini bildirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ergin, yakın gelecekte yürürlüğe girecek yeni yasal düzenlemelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’ye karşı açılmak istenen yüzlerce davanın gündemden düşürülmesini hedeflediklerini belirtti.



Bakan Ergin’in ayrıca Avrupa Birliği’nin bugünkü dönem başkanı İsveç, Ocak ayından itibaren dönem başkanlığını alacak İspanya ve Avrupa Komisyonu’ndan oluşan AB Troykası ile görüşmesinde de ana gündem maddesinin yargının bağımsızlığı ve adil yargılanma konularının oluşturduğuna dikkat çeken DW, Sadullah Ergin’in, Türk hükümetinin bu alanlarda attığı ve atmakta olduğu adımların olumlu karşılandığını söylediğini de aktardı.