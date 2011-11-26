-Ergin: Türkiye, masum insanların katledilmesini seyredecek bir ülke değildir HATAY (A.A) - 26.11.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''AK Partinin, Suriye'deki yöneticilerin inancıyla, mezhebi yapısıyla en ufak bir problemi yoktur'' dedi. Ergin, partisinin Hatay'ın Erzin ilçesi kongresinin açılışındaki konuşmasında, Suriye konusunda Türkiye kamuoyunda ve Hatay'ın yerel siyasetinde, Suriye'de yaşanan ''insanlık dramı''nın farklı sunulmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. ''Suriye'deki yönetim Nusayri olduğu için Türkiye'nin ona karşı tavır aldığı''anlamına gelecek yanlış değerlendirme ve imaların yapıldığını belirten Ergin, şöyle devam etti: ''AK Parti 2002 yılında 3 Kasım seçimleriyle iktidara geldi. AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde Suriye'de aynı yönetim vardı. Esad ailesi iş başındaydı. O tarihten bugüne kadar Suriye'de yönetim Baas Partisi tarafından yapılıyordu. Suriye başta ABD olmak üzere birçok uluslararası gruplar tarafından adeta ablukaya alınmış ve dünyadan izole edilmeye çalışılır bir vaziyetteydi. AK Parti'nin iktidarda olduğu 9 sene içinde 2011 yılının Mart ve Nisanından bu yana geçen süreyi saymazsak, AK Parti hükümetleri Suriye yönetiminin hep yanında oldu. Suriye'deki kardeşlerinin, Suriye halkının yanında oldu. Suriye'nin ülke olarak dünyadan izole edilmesine yönelik politikalara karşı durdu.'' Türkiye'nin, Suriye'ye zarar verecek girişimleri engellemeye gayret ettiğini ve adeta Suriye'nin dünyaya açılan penceresi, vitrini olduğunu belirten Ergin, ''Türkiye Suriye'ye nefes borusu oldu. AK Parti'nin Suriye'deki yöneticilerin inancıyla, mezhebi yapısıyla en ufak bir problemi yoktur. 8 yıllık icraatımız bunun en güzel örneği ve ispatıdır. Bugün Türkiye, Suriye'deki zulme ses yükseltiyorsa, zulme karşı bir duruş sergiliyorsa, bunun Suriye yönetiminin inancıyla, mezhebi yapısıyla en ufak bir ilgisi yoktur, olamaz'' dedi. Dertlerinin, 3-5 yaşında bebekten, 80-100 yaşındaki insanlara, kadın ve çoluk çocuk demeksizin silahsız masum insanların üzerine ateş açılması, gemiden şehrin bombalanması, insanların kan, gözyaşı ve zulme maruz bırakılmaları olduğunu ifade eden Ergin, şöyle devam etti: ''Bunu Suriye yönetimi değil kim yaparsa yapsın, Türkiye geçmişinde de halkına zulmeden yönetimlere karşı tavır almıştır. Türkiye, Mısır ve Kaddafi'ye karşı da tavır aldı. Bu ülkelerdeki yenilikçi hareketlerin tamamına destek verdi Türkiye. Hiçbir ülkenin ve yöneticinin inancına, mezhebine bakmadan, demokrasi yolunda atılan adımların tamamına destek verdi. Komşumuz Suriye'de cereyan eden hadiseleri, olduğu şekilden başka bir biçimde yansıtma gayretlerini son derece yanlış buluyorum. Suriye'de var olan uygulamalar, insanlık adına utanç vericidir. Türkiye, masum insanların katledilmesini seyredecek bir ülke değildir. Her platformda buna karşı tepkisini koymuştur ve koymaya devam edecektir. Mağdur ve mazlumlara yardımcı olmuştur. Bu yardımlar insani çerçevede olmuştur, o çerçevede kalmıştır, o çerçevede kalmaya devam edecektir.'' Daha sonra kongrede, mevcut AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkaş'ın başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.