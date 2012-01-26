-Ergin: ''Silivri'de 16 kişi tek kalıyor'' TBMM (A.A) - 26.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Silivri Cezaevinde ''Ergenekon'' davasından tutuklu bulunanlardan 16'sının, Kurum İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tek kaldığını bildirdi. Ergin, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, ''Ergenekon'' davasından tutuklu 54 sanığın, Silivri'deki 4 ve 5 No'lu cezaevlerinden, 1 No'lu cezaevine sevk edilmesi; aynı koğuşta kalan tutuklu sanıklar Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın tek kişilik hücrelere konulmasına ilişkin yazılı soru önergesine, yanıt verdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Açık Ceza İnfaz Kurumunun faaliyette bulunduğunu ifade eden Ergin, bu infaz kurumlarından Silivri l ve 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının faaliyete geçirilerek 28 Şubat 2011'den itibaren tutuklu ve hükümlü kabulüne başladığını anımsattı. Ergin, ''Ergenekon'' davasından 54 tutuklunun, kampüste iki yeni infaz kurumunun açılması ve ceza infaz kurumlarının düzeni, güvenlik durumları gözetilerek Silivri 4, 5 No'lu ceza infaz kurumlarından, yeni açılan infaz kurumlarına nakledildiğini ifade etti. Tutukluların, bulundukları infaz kurumlarından Silivri l No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakline Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan değerlendirmeler sonucunda karar verildiğini bildiren Ergin, bu kişilerin nakliyle ilgili başsavcılığa herhangi bir talimat gelmediğini vurguladı. Ergin, ''Dava kapsamında tutuklu olarak kurumda barındırılan tutuklulardan Kurum İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 16 tutuklu tek kalıyor'' dedi. Nakledilen tutukluların, nakil ve diğer işlemlerinin, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununa göre yapıldığını belirten Ergin, kanuna göre, örgütlü suçlardan mahkum olanların ve tutuklu yargılananların yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında barındırıldığını, tutukluların, maddi imkanlar el verdiğinde suç türlerine, taşıdıkları güvenlik riskine göre ayrı odalarda barındırıldığını, aralarında husumet bulunanlar ile iştirak halinde suç işleyenlerin aynı odalarda olamayacağını, birbirleriyle temas etmelerini engelleyecek önlemlerin alınacağını kaydetti. Ergin, kurumca yapılan uygulama, alınan idare ve Gözlem Kurulu Kararının, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'dan birisinin vekillerince şikayetle Silivri infaz hakimliğine götürüldüğüne işaret ederek, '' Silivri İnfaz Hakimliğince verilen 9 Mart 2011 tarihli kararda, ileri sürülen şikayet ve itirazlara yönelik yapılan değerlendirmede, mevzuata aykırılık bulunmadığı nedenlerine dayalı olarak ret kararı verildi. Bu karara karşı yapılan itiraz, Silivri Ağır Ceza Mahkemesince incelendi, Silivri İnfaz Hakimliği şikayete konu edilen hususlara dair usul ve yasaya uygun bir şekilde ayrıntılı inceleme yaptı, itirazın reddine karar verildi'' bilgisini verdi. Her iki kararda da tutuklunun kaldığı yerin hücre olmadığı ve tüm haklardan yararlandırdığını ifade eden Ergin, infaz kurumlarınca yapılan tüm işlem ve faaliyetlerin mevzuata aykırı olup olmadığının, İnfaz Hakimliği Kanununu ile infaz hakimliğinin denetimine açık olduğunu, tutuklu hakkında yapılan işlem ve alınan kararın infaz hakimliği denetiminden geçtiğini, mevzuata uygunluğun olduğunu belirtti.