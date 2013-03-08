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Politika

Ergin: Şikayet etmeyip, AİHM'e uysunlar

Sadullah Ergin, paketle ilgili eleştiriler yapanlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına uyma çağrısı yaptı

08 Mart 2013 12:56

4. Yargı Paketi’ne yönelik eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, paketin bireysel değil, sistematik problemleri çözmek için hazırlandığını söyledi. Bakan Ergin, “Şikayet etmek yerine eylemlerini AİHM standartlarına uydurmalılar” dedi.
 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 4. Yargı Paketi’ne yönelik eleştirilere yanıt verdi.

NTV'den Nilgün Balkaç'a açıklamalarda bulunan Bakan Sadullah Ergin, paketle ilgili eleştiriler yapanlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartlarına uyma çağrısı yaptı.

Sadullah Ergin, “Şikayet etmek yerine, kendi eylemlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uydurmalılar. Biz evrensel standartları mevzuat yapımızın içine örtüştürecek biçimde adımlar attık. AİHM kriterleri doğrultusunda çalışma yaptık. Şikayet edenler AİHM standartlarına uysunlar” dedi.

Çalışmanın 2011 Kasım’ında başlayan bir sürecin sonucu olduğunu vurgulayan Ergin, “Avrupa Konseyi ve AİHM ihlali sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Ancak paket sadece bu değil. Bu sonuçları da ortadan kaldıracak; Türkiye, insan hakları alanında önemli bir mesafe alacak, ifade özgürlüğü ve demokratik altyapı güçlenecek” diye konuştu.


'Bireysel problemler için hazırlanmadı'


314. Madde’ye yönelik eleştirilere de yanıt veren Ergin, şöyle konuştu:

“Bu çalışma spesifik problemleri değil, sistematik problemleri çözmek için hazırlandı. 314. Madde silahlı terör örgütü kuranlara yönelik bir madde. Herkes subjektif değerlendirme yapabilir, ancak bu değerlendirme sadece yapanı bağlar. Bizim dikkat ettiğimiz konu AİHM süreci AİHM içtihatları ve AİHM sözleşmeleridir."

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