Kısa süre önce taburcu olan eski Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Ergin Saygun yeniden hastaneye kaldırıldı.

Balyoz Planı davası tutuksuz sanığı Saygun, geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Saygun’un yeniden hastaneye kaldırıldığını kızı Ece Saygun, Twitter üzerinden duyurdu. Ece Saygun, Twitter'daki hesabında şunları yazdı:

Saygun’un hastaneye kaldırıldığını kızı Ece Saygun, Twitter üzerinden duyurdu. Ece Saygun, Twitter'daki hesabında şunları yazdı:

Babam dünden beridir tekrar hastanede. Bir önceki gece titreme nöbeti ile ateşi çıktı.

Gece doktorumuz İhsan hoca'yi aradık sabah hemen getirin dedi ve yatırdılar. Dün ateşi düşmüştü ama şimdi yine 38'e çıktı

Az sonra hortum ile yeni değiştirilen kalp kapakcigina bakıp sorun var mı yok mu görmeye çalışacaklar

Enfeksiyon su anda basımıza gelebilecek en korkunç şey! 4. Ameliyat şansı yok... O kadar üzerine titredik neden böyle anlamıyorum

Enfeksyon olmamasi İcin dua ediyorum!!! Yine midem bulanıyor! Allah yardımcımız olsun..En cok da onun. Test sonucunu yine yazarım. Dua edin!