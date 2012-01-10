Ergin: Savcılar Kılıçdaroğlu için gerekeni yapıyor

T24

'Kılıçdaroğlu yargıya saldırıyor'



'Savcılar görevini yapıyor'



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtladı.Ergin, Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeyle ilgili şunları söyledi: "Siyasilerin özgür platformda eleştiri yapabilmeleri gerekiyor. Ancak eleştiriyle hakaret ve iftiraylı birbirine karıştırmamak lazım. Kılıçdaroğlu yargıya dönük sistematik bir saldırı içerisinde. Silivri'de cezaevi ziyaretinden sonra 9 Kasım'da konuşma yaptı. Bu soruşturmada savcılar ve hakimlerle ilgili hakaret içeren sözler sarfetti. Eleştiri başka, hakaret başka. Yıllardan beri CHP grup toplantılarında yargıya eleştiri yapıldı ama hiçbiriyle ilgili işlem yapılmadı. Bu söylemdeki üsluba bakınız. Hakimler, savcılar siyaselerle polemik yapabilecek konumda değiller. Savcı bununla ilgili işlem yapmazsa görevini yapmamış olur. Siyaset kurumuna karşı cevap verme imkanı olmayan savcıların bu şekilde haftada birkaç kez aşağılanmasına ve iftiralara muhatap olmasına sistemin dayanması mümkün değil.''''Herkes konumunu bilecek ve ona göre davranacak. Anamuhalefet partisi lideri olmak her lafı söyleme hakkı vermez size. TCK 125'e göre yapması gereken bir işlemdir. Yapmadığı takdirde sorumlu duruma düşer. Bu maddelerdeki fiili oluşturan eylem ortaya çıktıysa, savcılar bunun için var. Fezlekenin düzenlenmesi bizi memnun etmedi. Böyle bir konuma gelmesi beni de rahatsız eden bir sonuçtur. Bu tür fezlekeler sadece Kılıçdaroğlu'na gelmiyor. Birçok siyasetçiye fezlekeler düzenlendi. Siyaset kurumu kendi başbakanına ve bakanına fezleke düzenlenmesi için mi talimat veriyor. Arınç'la ilgili fezleke de geldi 10 gün önce. Hakareti içeren bir maddeden dolayı. Savcılar görevini yapıyor. Görevini yapan savcılara karşı bu ithamları yapma hakkını nereden buluyor. Başkalarına uygulanan yasalar Kılıçdaroğlu kim ki ona uygulanmayacak? Böyle bir ayrıcalık mı talep ediliyor. Kılıçdaroğlu'yla ilgili birçok dokunulmazlık fezlekesi var. Ucuz kahramanlık, bir şov edasında resital yapıyor."