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Politika

ERGİN: REFERANDUM VAR, SEÇİM YOK  TBMM (A.A)

08 Temmuz 2010 01:19

-ERGİN: REFERANDUM VAR, SEÇİM YOK  TBMM (A.A) - 07.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Şu anda referandum var, seçim yok'' dedi. Ergin, TBMM'de, gazetecilerin, Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliğiyle ilgili kararını değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin kararının, Anayasa'nın 148. maddesine aykırı olduğunu söyleyen Ergin, kararın henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığını, referandumda kabul oyları daha fazla çıktığı taktirde yasalaşmış olacağını ve ondan sonra Anayasa Mahkemesinde bir denetimin söz konusu olabileceğini belirtti. Ergin, ''Ancak Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirme kararı aldı. Arkasından da sadece şekil denetimi yapabilecekken esas denetimi yapmıştır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 148. maddesini ihlal etmiştir'' dedi. Bu akşam itibariyle ''Anayasa Mahkemesindeki serüvenin sona erdiğini, bundan sonra Anayasa Mahkemesinden geçen şekliyle metnin referanduma gidileceğini'' ifade eden Ergin, referandumda milletin vereceği karara herkesin saygı göstermek zorunda olduğunu kaydetti. Ergin, paketin, bu haliyle de Anayasa'da çok önemli reformları içerdiğini dile getirdi. Bu açıdan 12 Eylül'de yapılacak referandumda bütün vatandaşları sandığı gitmeye, görüşleri sandıkta ifade etmeye davet eden Ergin, ''Umut ediyorum ki vatandaşlarımız sandıkta bu pakete 'evet' oyu kullanacaktır'' dedi. ''Paketin ruhu bozulmamış mıdır?'' sorusuna, Ergin, ''Yapılan değişiklikler esas itibariyle parlamentonun yetkisine müdahale mahiyetindedir. Yasama yetkisi parlamentoya ait bir yetkidir. Pakette öngörülen model çoğulcu bir modeldi ama bu değişiklikten sonra çoğunlukçu bir anlayış taşıyacaktır. Buna rağmen bu haliyle de paket mevcut Anayasamızda vatandaşımıza önemli haklar sağlamaktadır. Referandum önemini korumaktadır'' diye konuştu. Ergin, ''Maddenin içerisinde cümleler çıktıktan sonra maddenin komple düştüğü'' yönünde iddiaların sorulması üzerine, ''Bu iddiaları tartışmam bile'' dedi. Gazetecilerin, ''MHP'nin seçim çağrısı oldu'' sözlerine, Ergin, ''Şu anda referandum var, seçim yok'' karşılığını verdi.

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