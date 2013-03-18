Ergin: PKK'nın sınır dışına çıkması için gerekirse parlamento devreye girer

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör ve Kürt sorununu çözüm konusunda kritik mesajlar verirken, 2013 sonuna kadar PKK’nın silahlı unsurlarının sınır dışına çekilmesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

21 Mart’ta yapılması beklenen eylemsizlik çağrısı için “Eylemsizlik ve çekilme birlikte olur” diyerek, çekilmenin de bu tarihte başlayacağını kaydeden Ergin, bu süreçte çekilme konusunda parlamentodan yasa çıkartılabileceğini de vurguladı. Öcalan’la BDP’liler arasındaki mektuplaşmaları MİT’in yürüttüğünü kaydeden Ergin, “Sürecin garantisi yok ama süreç olmazsa ne olacağının garantisi var” dedi. Kanaltürk’te konuşan Ergin, İmralı süreci ile ilgili şunları söyledi:

* Mektuplar değerlendirildi: Çözüm sürecinin gerektirdiği çalışmalar yapılıyor. İstanbul’daki Başbakan’la yaptığımız toplantıda başka arkadaşlarımızda vardı. MİT Müsteşarı ile benim dışımda. Bu sürecin şu ana kadar geldiği nokta, bundan sonra izlenecek yol değerlendirildi. Cevaplar gelmiştir, değerlendirilmiştir. Şu an itibarıyla başladığımız noktadan öngörüldüğü şekilde adımlar birbirini takip ediyor.

* Parlamento ile paylaşılır: (Son kararı kim verecek?) Elbette ki bu görüşmeleri aktif olarak yürüten MİT. Diğer yanda da İmralı’daki hükümlü var. Belli bir olgunluğa geldiyse, parlamentoya takdim noktasına geldiyse, hukuki altyapıya bürünmesi gereken aşamaya geldiyse, parlamento ve muhalefetle paylaşma zarureti çıkacak.

* Sürecin garantisi yok: Bir garantisi yok ama bu süreç yaşanmazsa ne olacağının garantisi var. 30 yıldır ne oluyorsa o olacaktır. Herkes kendi tarafındaki kayıpların istatistiğini tutacak. Hesabını tutacak.

* Genel af yok : Herkes kendi kamuoyuna mesaj vermek isteyebilir. Önemli olan süreç dediğim yol haritasıdır. Kürtlerin lideri söyleminin bizim için bir önemi yok. Genel af gibi bir şey bizim gündemimizde yok.

* Silahlı güçlerin çıkartılması: Bu sürecin sağlıklı yürülmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler olursa. Mesela silahlı güçlerin yurtdışına çıkışı için düzenlemeye ihtiyaç var mıdır yok mudur, bu tartışılır. Silahlı unsurların Türkiye’yi terk etmesi gibi yasal düzenlemelere ihtiyaç olursa parlamentoya gelinir. 16 Haziran gibi tarihlere tebessüm ediyorum. Medyada hayal gücü yüksek arkadaşlarımız var. Su mecraında akar. İmkanlar ölcüsünde bu süreçtir. Bir çekilme başlar, mecraında sürer gider. Süreç için belli zaman dilimlerine atıflar yapılır. Bu zaman dilimleri esneyebilir. Çıkacaklar ama birkaç sene sürer diye bir şey olmaz. Belli periyotlar vardır. 2013 sonuna kadar söylenen doğrudur. Eylemsizlik ve çekilme birlikte olur. Dağ kadrosu ise sonraki aşamalardır.