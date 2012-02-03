-Ergin: Önce kendi çatınız altında adaleti sağlayın TBMM (A.A)- 02.02.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Bizden adalet beklerken, siz kendi çatınız altında CHP Genel Merkezi içinde önce şu adaleti sağlayın lütfen'' diye konuştu. TBMM Genel Kurulunda, CHP milletvekilleri tarafından kendisi hakkında verilen gensoru öneresi üzerinde konuşan Ergin, bakanlıklarca hazırlanan tasarı taslaklarının Başbakanlığa sunulmadan önce Adalet Bakanlığından görüş alındığını, ancak bunun bağlayıcı olmadığını ifade etti. Taslakların yasalaşmasının Adalet Bakanı'nın görüşüne göre olmadığını ifade eden Ergin, ''Nice tasarılar, teklifler buraya gelmiştir, Komisyonda başka hallere girmiştir. Önergelerle milletvekillerinin müdahaleleriyle gelenler ile buradan çıkanlar arasında ciddi farklar oluşmuştur'' diye konuştu. Yürürlükteki yasalara bakıldığında, Adalet Bakanı'nın yasama faaliyetinden dolayı sorumlu tutulmasının, yasama yetkisinin Mecliste olduğunu görmemek anlamına geleceğine işaret eden Ergin, yasamayı Adalet Bakanı değil, Meclisin yaptığını hatırlattı. Yargı mercilerinin yetkisini kullanırken iş ve eylemlerinden dolayı Adalet Bakanı'nın sorumlu tutulmasının, Anayasaya aykırılık oluşturduğunu ifade eden Ergin, şöyle konuştu: ''Adalet Bakanı'nın gereğini yapmasını beklemek, yargıya müdahale etmesini istemekle aynıdır. Bakan'ın HSYK'da temsili bir başkanlığı söz konusudur. 'Dayak yemek için varım' şeklindeki sözüm; HSYK içerisinde değil, parlamenter demokraside, Parlamentoda Adalet Bakanı'ndan sormayacağınız bir soruyu kime soracaksınız? Adalet Bakanı'nın HSYK'da sembolik bir temsili olmasaydı, siz buraya Yargıtay, Danıştay Anayasa Mahkemesi veya herhangi bir mahkeme başkanını çağırıp ona mı hesap soracaktınız? Parlamenter demokraside bunun siyasi muhatapları gerekirdi. Adalet Bakanı da HSYK'da sembolik bir başkanlık yapmaktadır.'' Ergin, gensoru önergesinde kendisine yöneltilen konulardan biri olan Parlamentoda yasaların çıkması sürecinde yeterli özeni göstermediği eleştirisi bulunduğunu hatırlatarak, ''Yasama olarak son sözü söyleme yetkim yok. Parlamentonun yapmış olduğu yasalardan dolayı Bakanı sorumlu tutmak, Anayasada sayılan yetki ve sorululukla bağdaşmaz'' dedi. Adalet Bakanı'nın yargı organlarının karar ve işlemlerinde hiçbir görev ve yetkisi bulunmadığını, bundan dolayı bir sorumluluğun kendisine yüklenmesinin mümkün olmadığını belirten Ergin, ''Burada HSYK'nın sorumluluğundan bahsedilebilir. Bu da HSYK 3. Dairesinin inceleme sonrasında, inceleme ve soruşturma kararı alınmışsa, Adalet Bakanı buna olur verir ya da vermez. Bakan'ın olur ya da olur vermeme kararları, yargı denetime tabidir''diye konuştu. Gensoru önergesinin hazırlanış ve getiriliş biçimi açısından ''zorlama'' olduğunu ifade eden Ergin, gerekçelerindeki soruların Adalet Bakanı'na yöneltilmemesi gerektiğini vurguladı. -Ergin: Kendi çatınız altında adaleti sağlayın- Herkesin, bir başkasından adalet beklediğini, işçinin işverenden adalet beklediğini belirten Ergin, ''Ama kendisi işverenin hukukuna, haklarına saygı göstermeyebiliyor. Siyasi partilerin, kendi üyelerine haklarını tanıyıp tanımadığı konusu bugünlerde çok tartışılıyor. Ana muhalefet partisi tüzük kurultayına gidiyor. Grup Başkanvekilliği yapmış, hukukçu kurmaylarından bugünlerde ortaya çıkan değerlendirmelere bakın, CHP Genel Merkezinde, haktan hukuktan bahsetmek mümkün değil, hukuksuzluk yapılıyor diye haberler çıkıyor. Bizden adalet beklerken, siz kendi çatınız altında CHP Genel Merkezi içinde önce şu adaleti sağlayın lütfen'' diye konuştu. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Adalet Bakanı hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.