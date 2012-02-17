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Politika

Ergin: Öcalan'dan kabul edilebilir bir teklif gelseydi TBMM'de görüşürdük

TBMM Genel Kurulunda, MİT Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde söz muhalefet milletvekilleri, hükümete kanunla ilgili sorularını ve itirazlarını yöneltti.

17 Şubat 2012 00:56

 

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 'Öcalan'la görüşmelerde hükümetin kabul edebileceği bir zemin oluşsaydı bunu getirip bu parlamentoda gereğini yapmak üzere harekete geçerdik' dedi.
 
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2009 yılında Habur Sınır Kapısı'ndan giren terör örgütü elemanları ile görüşme yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine, böyle bir görüşmenin söz konusu olmadığını ifade etti. Ergin, şunları söyledi: 
 
“Terör örgütü elebaşı 1999 yılında Türkiye'ye geldiğinde İmralı'da hapsedildi. Yargılamaları Ankara Mahkemeleri tarafından adada yapıldı. Bu yargılamaların öncesi, esnası ve sonrasında devletin ilgili yetkili birimleri, Türkiye'ye geldiği günden itibaren ihtiyaç duydukları zaman ve zeminde terör örgütü elebaşı ile görüşmeler yapmışlardır. Bugüne kadar görev yapmış tüm siyasi iktidarlar döneminde ihtiyaç duyulduğunda belli görüşmeler yapılmıştır. Asker bürokrasisi, istihbarat bürokrasisi ve güvenlik bürokrasisi yapmıştır.  
 
Zaten bir devletin, ülkesinde var olan böylesi yakıcı problemi çözmek için bir imkan bir enstrüman varsa bunu kullanmaması, bu yola müracaat etmemesi sorgulanması gereken olayadır. Dünyanın hangi ülkesi vardır ki elinde böyle imkan varken bunları kullanmış olmasın. Bugüne kadar bu görüşmeler yapılmıştır ve bundan sonra da ihtiyaç olması halinde devlet güvenlik birimleri, istihbarat birimleri, ihtiyaç duyarsa bundan sonra da bu görüşmeler yapılır.”  
 
Ergin, istihbarat birimlerinin terör örgütü elebaşı ile neler görüştüğü yönündeki soruya, şu yanıtı verdi: 
 
“Bu görüşmelerde siz de yoktunuz, biz de yoktuk. Bu görüşmelerin sonucunda şayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve o devletin yönetiminde var olan yetkili hükümetin kabul edebileceği bir zemin oluşsaydı bunu getirip bu parlamentoda gereğini yapmak üzere harekete geçerdik.  
 
İstihbarat örgütleri dünyanın her yerinde iyi insanlarla güreşmek için var olan örgütler değildir. Burada bir makul sonuca ulaşılır ise bunlar uygulanmak üzere bir yere gelir. Muhatabınız akla hayale gelmedik şeyler söyleyebilir, talepte bulunabilir. Bunlar kabul edilmediği sürece talebi dile getireni bağlar. Bu görüşmeleri yapan istihbarat birimlerinin Hükümetimize bu noktada yapmış olduğu herhangi bir telkin yoktur. Hükümetimizin bu noktada verdiği herhangi bir söz ve taahhüt söz konusu değildir. Çok açık ilan ediyorum.”  
 
Bakan Ergin, “Van Savcısı Ferhat Sarıkaya görevden alındığında tepki koydunuz, şimdi başka bir Sarıkaya görevden alındı neden buna tepki koymuyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine, Van Savcısı Sarıkaya'nın hazırladığı bir fezleke sonrasında hem dosyadan alındığını hem de meslekten ihraç edildiğini söyledi. HSYK'nın kullandığı ihraç tasarrufunun, mevcut Hakimler Savcılar Yasası'ndaki gerekçeleri dayanmadığını ve bu kararın keyfi olduğunu söylediklerini anımsattı. Ergin, “Oysa önümüzdeki uygulamada, HSYK tarafından herhangi bir el çektirme de yoktur, herhangi bir görevden alma işlemi de yoktur. Savcı görevinin başındadır. Çalışmalarını yapıyor. Sarıkaya ile bunun arasında benzetme yapmak yanlış olur” diye konuştu.  
 
 
 
 

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