Ergin Keleş: Türk futbolunun düzelmesi için batması lazım

Adanaspor'un tecrübeli golcüsü Ergin Keleş, Türk futbolu ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Ülkedeki kulüplerin kötü yönetildiğini söyleyen Keleş, "Türk futbolunun düzelmesi için batması lazım" dedi.

Play Spor'a kariyeri ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulunan TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor forması giyen Ergin Keleş, "Türkiye'de futbol camiası sanıldığı kadar büyük değil, çok küçük bir camia" dedi. Keleş, söyleşide şu ifadeleri kullandı:

"İşi bilmeyen ve sadece futbolu kendisine çıkar elde etmek için bu işin içerisinde, çevresinde bulunan insanlar. Hayatında futbol bilmeyeni futbolcunun psikolojisini bilmeyen insanlara sakat olmadığımı anlatmaya çalıştım."

"Chelsea'ye Londra Belediyesi'nin destek verdiğini düşünebiliyor musun?"

"Mesela bir futbol kulübüne belediye yardım ediyor. Chelsea'ye Londra Belediyesi'nin destek verdiğini düşünebiliyor musun? Belediyenin kulüplere destek vermesi belediyelerin görevi mi? Alt liglerin halini biliyor musunuz? Alt liglerdeki çocukların halini biliyor musunuz? O çocukların paraya ihtiyacı var. O çocuklar nasıl konuşsun? 'Hayatta kalmak için oynayayım' diyor çocuklar.

"Benzema Real Madrid'de oynadı, ben Akçaabat Sebatspor'a kiralık gittim"

"Trabzon Lisesi ile dünya şampiyonu olmuştuk, gol kralı oldum. Daha sonra Meridyen Kupası oynamıştık. UEFA'nın Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok değer verdiği bir turnuvaydı. Avrupa'nın en iyi 4-5 takımıyla Afrika'nın en iyi 4-5 takımıyla karşı karşıya geldiği bir turnuvaydı. O turnuvada da gol kralı olmuştum. Ama gol krallığını Karim Benzema ve Jeremy Menez'le paylaşmıştım. Tabi sonra Benzema, Real Madrid'de oynadı, ben de Akçaabat Sebatspor'a kiralık gittim."