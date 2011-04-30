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Ergin kardeşlere müebbet hapis cezası

Uşak Cezaevi’nde 2000 yılında altı kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili açılan davada Nuri...

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Uşak Cezaevi’nde 2000 yılında altı kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili açılan davada Nuri ve Vedat Ergin'in de bulunduğu 28 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Uşak E Tipi Cezaevi’nde 2000 yılında altı kişinin ölümü, yirmi üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili açılan davada yargılanan aralarında Nuri ve Vedat Ergin'in de bulunduğu yirmi sekiz sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Uşak Ağır Ceza Mahkeme Salonu'nun küçük olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan duruşmada sanıkların ifadesini aldıktan sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, üç sanığın beraatine, aralarında Nuri ve Vedat Ergin'in de bulunduğu yirmi sekiz sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Sanıklar TCK'nın 62'nci maddesinden yararlandırılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapse çevrildi.

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