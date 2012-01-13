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Politika

Ergin: İncelemeler sürüyor TBMM (A.A)

13 Ocak 2012 14:19

-Ergin: İncelemeler sürüyor  TBMM (A.A) - 13.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hakim ve savcıların maçlar için bilet istediği iddialarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Ergin, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık'ın, ''her maça 50 ya da 100 bilet isteyen hakim ve savcıların bulunduğuna'' yönelik iddiasına açıklık getirilmesini istediği yazılı soru önergesine, yanıt verdi. Bakan Ergin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesince, bilet isteği iddiaları yönünden, iki ayrı dosya üzerinden yapılan incelemelerin halen devam ettiğini belirtti.

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