Ergin: İlerleme Raporu'ndaki eleştirilerin farkındayız çözüm için adım atıyoruz

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa Birliği’nin (AB) açıkladığı 2013 Türkiye İlerleme Raporu için “Yetmez ama evet. Yargı paketlerine övgü var. Ama adalet sistemiyle ilgili uyarılar da doğru” dedi.

AB’nin raporunu değerlendiren Sadullah Ergin, attıkları adımların Brüksel’den görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “‘Yetmez ama evet’ diyorum” yorumunu yaptı. Ergin, “iddianame kalitesi” gibi eleştirilerle dikkat çekilen sorunların farkında olduklarını ve bu sorunları çözmek için başlattıkları çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

İki kritik fasıl: 23 ve 24

Deniz Zeyrek’in Radikal’deki haberine göre, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle’nin, 23. ve 24. fasıllarla ilgili sözlerine dikkat çekerken, “Boşuna ‘Türklere ne diyeceğim’ demiyor. Bunları 7 yıldır soruyorum. Buna rağmen hiçbir adım atmadılar. İlerleme Raporu’nda bu konuda daha kapsamlı bir özeleştiri de görmek isterdik” yorumunu yaptı.

Adalet Bakanı Ergin’e göre, yer verilen eleştiriler, daha önceki raporlarda da olan bazı eleştirilerin tekrarı. Ergenekon davası konusundaki ifadeler, Türkiye kamuoyunda da devam eden mevcut tartışmaların yansıması. Buna karşın bu yıl raporda yapılanlar teslim edilmiş ve çok daha fazla ilerlemeye yer verilmiş.

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