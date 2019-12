-ERGİN: HER GİRİŞİM POZİTİF ALGILANACAKTIR ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Akan kanın durdurulması noktasında yapılacak her girişim tarafımızdan pozitif algılanacaktır'' dedi. Ergin, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. ''Terörle mücadele konusunda sınır birliklerinin oluşturulmasıyla ilgili özel düzenleme olacağı söylenmişti ancak bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor mu? Yine aynı kapsamda 400 sivil toplum yarın bir çağrıda bulunacaklar. Ateşkes anlamında bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı bağlamada TESEV'in bir açıklaması var, 'Anayasa ve yasaların değişmesi gerekiyor' diyor? Anayasa'da Türk ibaresinin kaldırılması gerekiyor' diye bir değerlendirmesi var. Bu atmosferde böyle bir anayasal, yasal düzenleme gerekli midir? Bu çağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' soruları üzerine şunları söyledi: ''Sınırda profesyonel asker istihdamına ilişkin düşünceler geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Zaten bu konuyla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonuyla yapılıyor. Ancak şu kadarını ifade edebilirim. Bu çalışmaların bitiminde bir yasal düzenleme ihtiyacı hasıl olur ise Parlamento tatilde de olsa bu yasaları görüşmek üzere Parlamentonun toplanması mümkün olabilecek. Bu noktada Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılamak için en seri şekilde gerekli çalışmalar yapılıyor. Terör siyasi partilerin, kendi özel konuları değil, ulusal meselelerdir. Bu konu milli birlik içerisinde ortak reflekslerle karşılanması gereken bir problem, bu anlamda siyaset kurumu, sivil toplum, medya, herkes kendi üzerine düşen çalışmaları yapacaktır. Tabii bu akan kanın durdurulması noktasında yapılacak her girişim tarafımızdan pozitif algılanacaktır. TESEV'in yaptığı çalışmaya ilişkin bir soru soruldu. İçeriğinde katıldığımız ya da katılmadığımız hususlar olabilir. Ayrı ayrı bunların değerlendirmesine girmeyeceğim. Ama bu Türkiye'nin meselesi, terör sorunu, bu sorunun çözümü noktasında fikirlerini paylaşan, öneri getiren herkesin, her sivil toplumu örgütünün önerisi içerisinde uygulanabilecek olanları elbette alır değerlendiririz. Ama bunun içinde katılmayacağımız, katılamayacağımız hususlar varsa bunları da elbette ki değerlendirme hakkımız var.'' -''3-4 AYLIK TEMEL EĞİTİMDEN SONRA HUDUDA GÖNDERİLMEYECEK''- Ergin, ABD, Irak ve Kuzey Irak yönetimine verilen 248 kişilik listeyle ilgili gelişme olup olmadığı ve Mahmur Kampı'ndan Türkiye'ye gelen kişilerin bazılarının kampa geri döndüğü bilgisi verildiğinin ifade edilmesi üzerine şöyle konuştu: ''Gelenlerin tekrar yurt dışına çıkmasına ilişkin somut bilgi yok ama ajanslardan gelen bilgiye göre değerlendiriyorum, keşke kalıp bu ülkede bu sürece katkı verseydi bu arkadaşlarımız. Şu bilinmelidir, Türkiye bu illetle mücadele noktasında bütün imkanlarını seferber etmiştir, diplomasiyi sonuna kadar kullanmaktadır. Güvenlik tedbirlerimizi en ince, hassas noktalarına varana kadar almaya gayret ediyoruz.'' Özel hudut birliğinin hangi kuruma bağlanacağı konusunda bir netlik oluşup oluşmadığı sorusu üzerine Ergin, genel çerçevenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından çizildiğini anımsattı. Bunun ayrı bir birlik olmayacağını vurgulayan Bakan Ergin, ''Otorite olarak sınır güvenliğini sağlayan birliklere paralel olacak ama farkı şu olacak, 3-4 aylık temel eğitimden sonra hududa gönderilmeyecek. Bunlar son derece profesyonel, eğitilmiş elemanlardan oluşacak ve sınır güvenliği ve özellikle terörle mücadele konusunda hassas noktalarda daha eğitimli ve donanımlı elemanlarla mücadelenin yapılması öngörülüyor. Temel fark bu...'' yanıtını verdi.