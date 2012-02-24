Ergin: Dink kararı büyük ihtimalle temyize gidecek

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hrant Dink cinayeti davası gerekçeli kararına ilişkin, ''Bu karar, öyle görünüyor ki hem savcılık tarafından hem de müdahiller tarafından büyük ihtimalle temyize götürülecek. Dolayısıyla bu süreç henüz devam ediyor. Devam eden süreç tamamlanmadan benim değerlendirme yapmamın doğru olmadığını düşünüyorum'' dedi.

Hrant Dink cinayeti davası gerekçeli kararına ilişkin bir soru üzerine Ergin, şunları kaydetti:

''Bu karar, öyle görünüyor ki hem savcılık tarafından hem de müdahiller tarafından büyük ihtimalle temyize götürülecek. Dolayısıyla bu süreç henüz devam ediyor. Devam eden süreç tamamlanmadan benim değerlendirme yapmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz sabredeceğiz. Temyiz mahkemesinin değerlendirmesini göreceğiz. Yargıtay kararından sonra varsa eleştirilerimiz, önerilerimiz, tespitlerimiz, bunları o süreçte yaparız. Ancak şu anda söyleyeceğimiz her söz Adalet Bakanı sıfatıyla, süreç noktasında sıkıntı oluşturabilir. O açıdan ben Yargıtay sürecinin de beklenmesi gerektiğini ifade ediyorum.''

Ergin, ''Devlet Denetleme Kurulu raporu sonrasında yeni bir soruşturma açılıp açılmayacağının'' sorulması üzerine de, farklı bulgular, deliller ortaya çıkması halinde her zaman için bu ihtimalin söz konusu olduğunu söyledi.

Ceza usul yasalarının buna müsait olduğunu ifade eden Ergin, ''Bu nedenle bunun ötesinde bu soyut bir tespit. Önümüzdeki süreci beraberce izleyeceğiz'' diye konuştu.