Ergin: Demokrasiye giden yolları duble yola dönüştürdük

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YARGI REFORMU PAKETİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ



’KIRIKHAN’A DENİZİ GETİRECEĞİZ’



Ergin, "Şimdi görüyorum ki bu da yetmez. Duble yol yetmiyor. Ne yapalım? Demokrasiye giden yolları otoyol yapalım" dedi. Bakan Ergin, Meclis’e sunacakları yeni yargı reformu paketiyle ifade özgürlüğü konusunda pozitif düzenlemeler yapacaklarını açıkladı.Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde AK Parti İlçe Başkanlığı’nın Hüner Düğün Salonu’ndaki 4’üncü olağan kongresine katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, partisinin iktidarda olduğu 10 yıllık süreçte yaptığı hizmetlerden söz edip, ülkenin altyapısının yeniden inşa edildiğini, üst yapısının inşasının ise devam ettiğini dile getirdi.AK Parti iktidarının tüm hizmetlerin terazinin bir kefesine, egemenliğin millete verilmesinin ise diğer kefesine bırakılması gerektiğini kaydeden Bakan Ergin, bu hizmetlerin on yıllar sonra hayırla, duayla hatırlanacağını vurgulayıp, şunları söyledi:"Bizden sonraki kuşaklar, kendi geleceklerini kurabilme, ülkenin ve milletin kaderini tayin etme noktasında gücü elinde bulunduracak bir noktaya geldi. Biz yaptığımız hizmetleri, fiziki altyapı ve diğer taraftan da demokrasinin güçlendirilmesi, millet iradesinin muktedir hale getirilmesi olarak iki kısma ayırdık. Demokrasimiz 2002’den bu yana önemli mesafeler kat etti. 2002’de iş başına geldiğimizde demokrasiye giden yollar adeta stabilize yoldu. Bugün gelinen noktada demokrasimiz bölünmüş yola ulaştı. Artık demokrasiye giden yollar duble yol olarak inşa edildi ama şimdi görüyorum ki bu da yetmez. Duble yol yetmiyor, ne yapalım? Demokrasiye giden yolları otoyol yapalım. Allah’ın izniyle önümüzdeki süreçte, ülkemizde demokrasinin çıtasının daha da yükseltilmesi, demokrasiye giden yolların standardının yükseltilmesi, kalıcı olması, direngenliğinin arttırılması, kırılganlığının önlenmesi açısından yeni adımlara ihtiyaç vardı, onları atmaya başladık."90 maddeye yakın yargı reformu paketini kısa sürede parlamentoya sunacaklarını ve internet sitesinde yayınladıklarını vurgulayan Bakan Ergin, ifade özgürlüğü konusunda pozitif düzenlemelerin bulunduğuna dikkat çekti.15-17 Kasım 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın da katılımıyla üç günlük çalıştay yaptıklarını hatırlatan Bakan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Üç günlük çalıştaya Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkanlarımız ile daire başkanları da katıldılar. Yüksek yargının temsilcileri de vardı. Bu çalıştayda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararları masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemde, ’Bu ihlallerin tamamının ortadan kaldırılmasına dönük neler yapılmalı’, bunlar çalışıldı. Buna dönük olarak eylem planı hazırlığımız vardı. İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü Eylem Planı adı altında yapılan bu çalışmalar son noktaya geldi. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü anlamında yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkaracağımız eylem planını Bakanlar Kuruluna götüreceğiz. Türk demokrasisinin, Türk demokrasisine giden yolların bölünmüş yoldan otoyol haline getirilmesi için ilave adım atmaya devam edeceğiz."İktidarları döneminde Hatay’a yapılan hizmetleri anlatan Bakan Ergin, geçen hafta temeli atılan Reyhanlı Barajı’nın 15 Mayıs 2015’te tarım alanlarına su vereceğini söyledi. Bakan Ergin, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine denizi getirme sözü verdiği konuşmasında Amanos dağlarını tünellerle geçerek İskenderun Körfezi ile buluşmasını sağlayacaklarını, bu konuda çalışma yürüttüklerini bildirdi.Divan başkanlığını Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın yaptığı kongrede tek aday olarak seçime giren İlçe Başkanı Ali Meto yeniden seçildi.Kongreye AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk ile bir süre önce MHP’den istifa eden Kırıkhan Belediye Başkanı Murat Sakman ve çok sayıda partili katıldı.