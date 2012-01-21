-Ergin: Bitmeyen davalar tarihe karışacak HATAY (A.A) - 21.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 4-5 yıl süren ve bitmeyen davaların, artık tarihe karışacağını belirterek, ''Allah'ın izniyle artık bu sürecin sonunda, 12-14 ayda, temyiz süresi de dahil davalar sona erecek'' dedi. Ergin, Yusuf Binkaya Çok Amaçlı Salonda AK Parti İl Kadın Kollarının 3. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, AK Parti iktidarındaki 10 yıllık sürede önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Hrant Dink'in İstanbul'da alçakça ve canice bir saldırı sonucu ensesinden, arkasından vurularak öldürüldüğünü anımsatan Ergin, konuşmasına şöyle devam etti: ''O tetiği çeken, çektiren ellerin arkasında olanlar, 1955'te İstanbul'daki olayları yapanlarla aynı eller. Bütün müdahale ve darbe öncesinde halkı birbirine düşürmek için toplum mühendisliği faaliyeti ile oluşturulan faili meçhul cinayetleri organize edenlerle aynı eller. Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Başbağlar'da, Taksim'de canlarımızı toprağa düşüren ellerle aynı eller. Bütün bu cinayet şebekeleri, bütün bu alçak saldırılar sonucunda bu ülkede halkın iradesine dayalı, güçlü bir demokrasinin kurulmasına engel olamadılar. Allah'ın izniyle bundan sonra da olamayacaklar. AK Parti gelir geçer. Diğer siyasi partiler de gelip geçti. Ama egemenlik gerçekten millete teslim edilebilmişse korkmayın, gözünüz arkada kalmasın. Çünkü bu millet yanlışla ittifak etmez. Bu reformların tamamlanması lazım. Demokrasinin asla geriye döndürülemeyecek şekilde güçlendirilmesi lazım. Tüm kurumlarıyla, kural ve kurullarıyla demokrasinin sarsılmaz olması lazım. Bütün mücadelemiz bunun için.'' 12 Eylül referandumu Ergin, 12 Eylül 2010'da milletin tenzihine sundukları yeni bir anayasa değişikliğiyle milletin huzuruna geldiklerini hatırlatarak, referandumla belli organların oluşturduğu özel kurulların yerine, geniş kitlelerin seçimiyle iş başına gelen demokratik kurulların iş başına geldiğini ifade etti. ''Bu ülkede, vesayetin, milletin iradesini ötelemenin, gölgede bırakmanın enstrümanları bir bir ortadan kalktı'' diyen Ergin, şunları kaydetti: ''Bugün, 'yargı Türkiye'de siyasallaştı, siyasallaşıyor' diyenler, dönüp şöyle bir aynaya, yakın tarihimize baksın. Bu ülkede yargıyı kendi arka bahçesi olarak görüp, kullanmak isteyenler, yargı üzerinden iktidar olmaya çalışanlar, yapılacak kurul seçimleri öncesinde, 'tasfiye edici kadrolar bulmamız lazımdır' diyenler, 'tasfiye edici yetmez, militanlarla bu işi yapmamız lazım' diyenler, 'militanlar da yetmez, yok edici bir kadro lazım' diyenler kimlerdir. Kimi yok edeceksin, sen terminatör müsün? Kimi yok edeceksin Yunanlıyı mı dökeceksin denize? Bu ülkenin insanı, evladı, yurdun dört bir yanından gelmiş görev yapan 12 bin hakim, savcı arasından bir kurul oluşturacak. 12 Eylül 2010'dan bu yana Türk yargı sistemi artık hiçbir ideolojinin arka bahçesi olmadan kendi tabanına, milletine, Türk milletine hizmet edecek yargının kurullarını oluşturmak için seçimlerden çıktı. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerle yargıtayda, danıştayda yeni daireler kurulmak suretiyle, yeni üyeler seçilmek suretiyle milletimizin özlediği, beklediği, güven veren adaleti temsil etmek suretiyle altyapıyı inşa etmeye başladı. 4-5 yıl süren ve bitmeyen davalar artık tarihe karışacak. Allah'ın izniyle artık bu sürecin sonunda, 12-14 ayda, temyiz süresi dahil davalar sona erecek. Bu ülke geçmişte ideolojik yapılanmalardan, kalıplardan çok ızdırap çekti. Çok bedel ödedi. Biz tasfiye edici, yok edici, militan bir yapı arzu etmiyoruz. Milletimiz buna layık değil. Bu ülkede yok etmek değil yaşatmak, tasfiye etmek değil kucaklamak, herkese sevgi üretmek ve 74 milyonu kardeşçe yaşatmak isteyen bir AK Parti ve onun gönül erleri var.'' Ülkenin geleceğe dönük bir demokrasiye doğru yürüdüğünü anlatan Ergin, bu yürüyüşün tamamlanması için ülkedeki birlik ve dirliğin bozulmadan yola devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Ergin'in konuşmasının ardından sandık başına giden delegeler, kongrede tek aday olarak gösterilen AK Parti Hatay Kadın Kolları Başkanı Alev Seçmen'i yeniden başkanlığa getirdi. Kongreye AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk ile İstanbul Milletvekili Belma Satır, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti İl Başkanı İsmail Kimyeci, Merkez İlçe Başkanı Kudret Özbakış ve çok sayıda partili katıldı.