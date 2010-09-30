Ergin: Avcı'nın tutuklanmasına ihtiyatlı yaklaşmak lazım





T24 - Adalet Bakanı Avcı'nın tutuklanmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, konuya ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini söyledi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Hanefi Avcı ile ilgili bakanlık soruşturmasında belli bir mesafe aldık. Avcı'nın müşteki sıfatıyla ifadesine başvuracağız'' dedi.



Ergin, Şaşmaz Açık Cezaevinde, tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünlerin satıldığı mağazanın açılışının ardından gazetecilerle yemek yedi.



Bir gazetecinin Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutuklanmasıyla ilgili soru üzerine Ergin, soruşturma sürecinin devam ettiğine işaret ederek, ''İhtiyatlı yaklaşmak lazım, beklemek lazım'' diye konuştu.



Avcı'nın yazdığı kitap yüzünden tutuklandığı yönünde yorumlar bulunduğunun anımsatılması üzerine de Ergin, bu yorumun Avcı hakkındaki iddialardan sadece bir tanesi olduğuna işaret ederek, başka iddia ve yorumlar bulunduğunu vurguladı.



Bir gazetecinin Avcı hakkında yazdığı kitap nedeniyle Adalet Bakanlığının da açmış olduğu soruşturmayı anımsatması üzerine Ergin, ''Bakanlık soruşturmasında belli bir mesafe aldık. Avcı'nın müşteki sıfatıyla ifadesine başvuracağız'' dedi.





