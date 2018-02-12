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Spor

Ergin Ataman'ın önerisine Özhan Çıvgın'dan destek 

İSTANBUL,(DHA) Anadolu Efes Başantenörü Ergin Ataman'ın, Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde, basketbol camiası olarak duyarlılığımızı göstermeli, kenetlenmeyi salonlardan başlatmalıyız

12 Şubat 2018 23:00

İSTANBUL,(DHA)

Anadolu Efes Başantenörü Ergin Ataman\'ın, Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde, basketbol camiası olarak duyarlılığımızı göstermeli, kenetlenmeyi salonlardan başlatmalıyız. NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşımız çalınmalı\" açıklamasına bir destek de Demir İnşaat Büyükçekemece Başantrenörü Özhan Çıvgın\'dan geldi. 
Demir İnşaat Büyükçekemece kulübünün sosyal medya hesabından Çıvgın\'ın fotoğrafı paylaşılarak yapılan açıklamada, \"Son günlerde ülkemizin içinde bulunduğu süreç hepimizi milli beraberlik içinde olmamızı gösteriyor. Son maçlarımızda Büyükçekmece de veya deplasmanlarda bizi yalnız bırakmayan Büyükçekmeceli taraftarlarımızın başlattığı maç öncesi İstiklal Marşı okunması konusu hepimizi derinden heyecanlandırıyor. Bu nedenle Anadolu Efes Baş Antrenörü Sayın Ergin Ataman\'ın girişim ve önerisini gönülden destekliyorum. Bu hassas dönemde kenetlenip her ortamda her şartta Milli Marşımızı çalmalı ve beraberliğimizi ve gücümüzü herkese göstermeliyiz\" denildi.

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