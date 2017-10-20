Ergin Ataman'dan 'Galatasaray ismini değiştirsin' diyen Bahçeli'ye: Ya kabul edeceğiz ya da...

Ergin Ataman’dan ‘Galatasaray ismini değiştirsin’ diyen Bahçeli’ye: Ya kabul edeceğiz...

Galatasaray’ın Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor karşısına 11 yabancıyla sahaya çıkmasını ‘İsmini değiştirsin; böyle takım mı olur canım!” sözleriyle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Eski Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, “Sorun sadece futbol ve sadece Galatasaray değil! Ya sporumuzu böyle kabul edeceğiz ya da hep beraber acil bir çözüm üreteceğiz” yanıtını verdi.

Bir süredir İtalya’da olan Ataman, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderide Fenerbahçe Doğuş’un EA7 Olympia Milano ile oynadığı maçı izlediğini söyleyerek, “Kadrosunda Sinan, Melih, Barış gibi Türkiye Milli Basketbol takımının çok önemli parçaları olan 3 milli oyuncusu bulunan Fenerbahçe Doğuş’ta ne yazık ki biri bile yine 1 saniye dahi süre alamadı” dedi.

Metnin tamamı şöyle:

“Değerli devlet büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli Galatasaray’ın ilk 11’inde Türk oyuncu olmamasıyla ilgili ağır bir eleştiri yapmış.

Bir süredir İtalya’dayım ve dün akşam Euroleague Olympia Milano-Fenerbahçe Doğuş maçını izledim. Kadrosunda Sinan, Melih, Barış gibi Türkiye Milli Basketbol takımının çok önemli parçaları olan 3 milli oyuncusu bulunan Fenerbahçe Doğuş’ta ne yazık ki biri bile, yine 1 saniye dahi süre alamadı.

Demek ki sorun sadece futbol ve sadece Galatasaray değil!

Ya sporumuzu böyle kabul edeceğiz ya da hep beraber acil bir çözüm üreteceğiz.”