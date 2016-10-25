Ergin Ataman'dan Arroyo hamlesi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'de alınan kötü sonuçların ardından oyun kurucu pozisyonuna transfer istedi.

Ergin Ataman, yeni transferlerden Justin Dentmon ya da Russ Smith'ten birinin gönderilip başka bir ismin takıma kazandırılmasını talep etti.

Ataman'ın kafasındaki ilk ismin ise takımın eski oyuncusu Carlos Arroyo olduğu belirtiliyor.

2013-2015 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen 37 yaşındaki Carlos Arroyo performansıyla taraftarın sevgilisi olmuştu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen Arroyo geçtiğimiz sezonu ise İspanyol kulübü Barcelona'da geçirmişti.