T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman'a iğrenç mesaj

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, cep telefonuna gönderilen mesajı Instagram'da takipçileriyle paylaştı

26 Mayıs 2016 02:23

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan Basketbol Ligi yarı final ilk maçının ardından sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman, kendisine gelen mesaja, "Her kimsen telefonuma bu mesajı yollayan; sen ve senin gibiler Türk sporundan temizlenecek" diye yanıt verdi.

Ataşehir'de Ülker Arena'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatarasaray'ı 93-79 mağlup ettiği maçtan sonra Ergin Ataman'ın cep telefonuna gelen "Bu gece Ataşehirde validenizle girdiğimiz münasebetten ziyadesiyle memnun kaldık. İki gün sonra tekrar gerçekleştirmeyi can-ı gönülden istiyoruz" mesajını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. 

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, mesaja "Her kimsen telefonuma bu mesajı yollayan; sen ve senin gibiler Türk sporundan temizlenecek" diye karşılık verdi.

ETİKETLER

Ergin AtamanInstagrammesajGalatasaray

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan Ergin Ataman'a tepki

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ergin Ataman'a doğru el kol hareketlerinde bulunarak bağırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24