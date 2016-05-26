Ergin Ataman'a iğrenç mesaj

Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan Basketbol Ligi yarı final ilk maçının ardından sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman, kendisine gelen mesaja, "Her kimsen telefonuma bu mesajı yollayan; sen ve senin gibiler Türk sporundan temizlenecek" diye yanıt verdi.

Ataşehir'de Ülker Arena'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatarasaray'ı 93-79 mağlup ettiği maçtan sonra Ergin Ataman'ın cep telefonuna gelen "Bu gece Ataşehirde validenizle girdiğimiz münasebetten ziyadesiyle memnun kaldık. İki gün sonra tekrar gerçekleştirmeyi can-ı gönülden istiyoruz" mesajını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, mesaja "Her kimsen telefonuma bu mesajı yollayan; sen ve senin gibiler Türk sporundan temizlenecek" diye karşılık verdi.