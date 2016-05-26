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Spor

Aziz Yıldırım'dan Ergin Ataman'a tepki

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ergin Ataman'a doğru el kol hareketlerinde bulunarak bağırdı

26 Mayıs 2016 01:19

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Odeabank ile oynanan maçta Ergin Ataman'a büyük tepki gösterdi

Beko Basketbol Ligi Play-Off müsabakası yarı final ilk malında Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma devam ederken gerginliğin arttığı dakikalarda ilginç anlar yaşandı.

hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir karardan sonra hakeme ve Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a sert tepki gösterdi.

Pozisyon sonrası yerinden fırlayan Yıldırım, Ergin Ataman'a doğru el kol hareketlerinde bulunup bağırarak tepkisini dile getirdi.

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Ergin AtamanAziz YıldırımtepkiGalatasarayFenerbahçebasketbol

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