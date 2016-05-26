Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Spor Toto Basketbol Ligi yarı final play off serisi ilk maçında, Fenerbahçe, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 93-79 yenerek, seride 1-0 öne geçti.



Spor Toto Basketbol Ligi yarı final play off serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena’da Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.



Mücadele ev sahibi ekibin 93-79 üstünlüğü ile bitti.



Salon: Ülker Sports Arena



Fenerbahçe: Barış, Udoh 8, Melih 12, Antic 11, Bogdanovic 6, Sloukas 7, Vesely 24, Ali Muhammed 16, Datome 9



Galatasaray Odeabank: Schilb 6, McCollum 22, Micov 10, Ege, Lasme 12, Dusan, Sinan Güler 7, Göksenin Köksal 5, Chuck Davis 17



1. periyot: 27-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 57-40 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 74-60 (Fenerbahçe lehine)



Beş maç üzerinden oynanacak seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş serisinin galibiyle mücadele edecek.



Serinin ikinci maçı 27 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak.