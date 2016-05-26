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Spor

Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Spor Toto Basketbol Ligi yarı final play off serisi ilk maçında, Fenerbahçe, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 93-79 mağlup etti

26 Mayıs 2016 00:44

Spor Toto Basketbol Ligi yarı final play off serisi ilk maçında, Fenerbahçe, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 93-79 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Spor Toto Basketbol Ligi yarı final play off serisi ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena’da Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.

Mücadele ev sahibi ekibin 93-79 üstünlüğü ile bitti.
 

Salon: Ülker Sports Arena

Fenerbahçe: Barış, Udoh 8, Melih 12, Antic 11, Bogdanovic 6, Sloukas 7, Vesely 24, Ali Muhammed 16, Datome 9

Galatasaray Odeabank: Schilb 6, McCollum 22, Micov 10, Ege, Lasme 12, Dusan, Sinan Güler 7, Göksenin Köksal 5, Chuck Davis 17

1. periyot: 27-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 57-40 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 74-60 (Fenerbahçe lehine)


Beş maç üzerinden oynanacak seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş serisinin galibiyle mücadele edecek.

Serinin ikinci maçı 27 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak.

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