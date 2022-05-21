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Spor

Ergin Ataman: Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk, tarih yazdık!

21 Mayıs 2022 21:59

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası duygularını dile getirdi.

THY Euroleague Final Four'da Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası duygularını dile getirdi.

"Bu takımla gurur duyuyorum." diyen Ataman, "Bu şampiyonluk Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. Tarih yazdık! İşte Türk adamı budur!" dedi.

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