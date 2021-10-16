Ergin Ataman'dan mağlubiyet yorumu: Micic'in 8-9 metreden üç sayı denemesi açıklanamaz

Anadolu Efes, THY Euroleauge'in 4. haftasında Armani Milan karşında deplasmanda 75-71 mağlup olurken, Başantrenörü Ergin Ataman, "Micic'in 8-9 metreden üç sayı denemesi açıklanamaz ve kabul edilemez" diye konuştu.

Ergin Ataman'dan Micic'e: Kabul edilemez

Ataman'ın, Olimpia Milano mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Üç uzun oyuncuyla, son üç maçını kazanmış iyi bir durumda olan AX Armani Exchange Milan'ın sistemini zorlamayı denedik. İlk başlarda bu stratejide başarılı olduk. Hücumda boş şutları kaçırmaya başladık ve son 3-4 dakikada üç kısalı oyunumuza dönünce, savunmada sorun yaşadık ve ilk yarıyı altı sayı önde kapattılar. İkinci yarıda oyunda kalmak adına savaştık, oyuna geri döndük.

Savunmada bence bu akşam iyi bir oyun oynadık ama hücum olarak, özellikle üç kısa oyuncumuz dış atışlarda başarılı olamadı. Larkin, Micic ve Beabouis ile denediğimiz 14 üç sayılık atışta iki isabet bulduk. Soyunma odasında da son çeyrekteki hücumlarımızın kabul edilemez olduğunu söyledim. Micic'in 8-9 metreden üç sayı denemesi açıklanamaz ve kabul edilemez. Ayrıca Singleton'ın da 27 dakika sahada kalıp, bir ribaundunun bile olmaması benim için eleştiri sebebi."

Galibiyeti bulunmayan Anadolu Efes, BC Unics Kazan karşısında ilk galibiyetini arayacak. Bu karşılaşma 21 Ekim Perşembe günü saat 20:00'da Sinan Erdem Spor Salon'unda yapılacak.