T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman istedi Arroyo dönüyor

Russ Smith'ten memnun kalmayan Ergin Ataman, eski öğrencisi Carlos Arroyo için nabız yokluyor

28 Ekim 2016 13:21

Galatasaray, Euroleague’de 3 maçını da kaybederken eleştirilerin odak noktası Russ Smith yerine Carlos Arroyo'nun takıma kazandırılması için harekete geçildi. 

Geldiği günden bu yana beklenin çok uzağında kalan ‘çaylak' Amerikalı hakkında konuşan Ergin Ataman, “Ne yazık ki çok hata yapıyor. Çok top kaybediyor, savunmada da yumuşak.
Kendisine gelmesini bekleyeceğiz. Bunun için yardımcı olacağız. Ama durumunda bir değişiklik olmazsa kenarda oturmaya devam edecek” dedi.

Fanatik’in haberine göre; Ergin Ataman'la beraber hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan, şu anda da boşta olan Carlos Arroyo'nun tekrar sarı-kırmızılı ekibin gündemine geldiği öğrenildi.
 

 

Para garantisi istiyor

 

Önceki sezon maddi sıkıntılar nedeniyle sezon ortası Galatasaray'dan ayrılan ve büyük tepki gören Porto Rikolu oyuncu, geçen yıl Barcelona'da oynamıştı.

Halen boşta olan 37 yaşındaki yıldızla görüşüldüğü, Arroyo'nun ise geçmişteki sıkıntıları yaşamamak için, ‘Para garantisi' istediği bildirildi.

Smith'in sözleşme feshi gerçekleşirse, Arroyo'nun da en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER

Carlos ArroyoGalatasarayErgin AtamanRuss Smith

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24