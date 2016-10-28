Ergin Ataman istedi Arroyo dönüyor

Galatasaray, Euroleague’de 3 maçını da kaybederken eleştirilerin odak noktası Russ Smith yerine Carlos Arroyo'nun takıma kazandırılması için harekete geçildi.

Geldiği günden bu yana beklenin çok uzağında kalan ‘çaylak' Amerikalı hakkında konuşan Ergin Ataman, “Ne yazık ki çok hata yapıyor. Çok top kaybediyor, savunmada da yumuşak.

Kendisine gelmesini bekleyeceğiz. Bunun için yardımcı olacağız. Ama durumunda bir değişiklik olmazsa kenarda oturmaya devam edecek” dedi.



Fanatik’in haberine göre; Ergin Ataman'la beraber hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan, şu anda da boşta olan Carlos Arroyo'nun tekrar sarı-kırmızılı ekibin gündemine geldiği öğrenildi.



Para garantisi istiyor

Önceki sezon maddi sıkıntılar nedeniyle sezon ortası Galatasaray'dan ayrılan ve büyük tepki gören Porto Rikolu oyuncu, geçen yıl Barcelona'da oynamıştı.



Halen boşta olan 37 yaşındaki yıldızla görüşüldüğü, Arroyo'nun ise geçmişteki sıkıntıları yaşamamak için, ‘Para garantisi' istediği bildirildi.



Smith'in sözleşme feshi gerçekleşirse, Arroyo'nun da en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.