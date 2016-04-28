Her kupada onun adı var; Ergin Ataman

Ergin Ataman, erkekler basketbolunda Türk takımlarının kazandığı üç Avrupa kupasında da değişmeyen tek bir isim. Galatasaray Odeabank’la Eurocup’ı kaldırarak antrenörlük kariyerinde 4. kez Avrupa kupası kazanan Ergin Ataman, Türk basketbolunda kazanılan 3 kupada da saha kenarında olan tek isim olmayı başardı.

Eurosport'un haberine göre, 1995-1996 yılında Efes Pilsen’in Türkiye’ye kazandırdığı ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası zaferinde Aydın Örs’ün yardımcısı olan Ergin Ataman, 2002 yılında İtalya’nın Montepaschi Siena takımıyla Saporta Kupası’nı kazandı. Dönemin iki numaralı kupası olan Saporta zaferinden sonra Ataman’ın sıradaki zaferi Beşiktaş’la geldi.

2012’de siyah beyazlıların başında olan Ergin Ataman, üç kupalı sezonda kulübün basketbol tarihinde en başarılı sezonunu yaşattı. EuroChallange’ı müzeye götüren Ergin Ataman ve öğrencileri, Türk basketbolunda ikinci Avrupa zaferini elde etmiş oldu.

Ataman’ın son zaferi ise Galatasaray’la geldi. Sezon başında, ‘’Eurocup’ı kazanıp, Euroleague’e gideceğiz’’ diyerek çıtayı en yükseğe koyan deneyimli antrenör, amacına ulaştı ve kariyerinde ilk kez finaline çıktığı Eurocup’ta zafere ulaşarak Türk basketboluna üçüncü Avrupa kupasını kazandırdı.

Kupa koleksiyonunda yardımcı antrenör olarak Koraç Kupası bulunan Ataman, Saporta Kupası, EuroChallange ve Eurocup’ı başantrenör olarak kazandı ve 4 Avrupa kupası sevinci yaşadı.