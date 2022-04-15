Ergin Ataman Euroleague için iddialı konuştu: Final Four'a gidersek bizi öyle Barcelona falan bir daha yenemez

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'in en iyi takımı olduklarını ve şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman kulüp kanalına konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Euroleague'de yeniden şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.

"Anadolu Efes şu anda EuroLeague'in en iyi takımı durumunda" diyen Ataman, "Bu performansımızı sahaya yansıtırsak geçen yıl olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adayı oluruz." ifadelerini kullandı.

Ataman, Euroleague'de finale kalmaları halinde şampiyonluk için iddialı konuştu. 56 yaşındaki başantrenör, "Hepimiz bir kez daha Final Four'a gitmek istiyoruz. Biz Final Four'a gidersek bizi öyle Barcelona falan bir daha yenemez. Kesinlikle yenemez. Biz oraya gideriz ve şampiyon oluruz." dedi.

Anadolu Efes, Euroleague'de Olimpia Milano ile eşleşti. Ergin Ataman eşleşmeyi ve Milano'nun başantrenörü Ettore Messina ile arkadaşlığını anlattı.

Ergin Ataman, "Ettore benim saygı duyduğum, antrenörlüğe ilk başladığım yıllarda idolüm olan, takip ettiğim bir hoca. EuroLeague şampiyonu olmuş ve Avrupa'nın en önemli antrenörüydü, bu dediğim 20 sene önce. Ettore Messina çok değerli bir insan. Kişiliğini de çok severim. Aramızda espriler de var. O bana hep 'Ergin Ağabey' der. Normal maçlarda yemeğe de çıkarız maçlardan önce. Playoff olduğu için şimdi olmaz, herkes kendi kabuğunda olacak." diye konuştu.