Ergin Ataman, "Adam değilsin" dedi, Enes Kanter "Diktatörden korkan Saray uşağı" cevabını verdi!

Galatasaray Odeabank ve Türkiye A Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, NBA'de iyi bir grafik çizen, ancak AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle A Milli Takım kadrosuna alınmayan Enes Kanter'le ilgili ağır ifadeler kullandı. Türkiye Basketbol A Milli Takımı'nı 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlayan Ergin Ataman, kariyerini NBA’de sürdüren Enes Kanter’in siyasi eleştirileri ve kişiliği nedeniyle Milli Takım'a girmeye hazır olmadığını savunan Ataman'a Enes Kanter kişisel Twitter hesabından, "Ey korkak aciz! Bahane üreteceğine biraz şerefin olsa da çıkıp başımızdaki kiktatör yüzünden almaya korkuyoruz desen" yanıtını verdi. Bunun üzerine Ataman da Twitter'den benzer sertlikte "İyi basketbolcu olmuşsun, ancak sporcu ve adam olamamışsın kardeşim. Terbiyesizler asla 'Milli Forma'yı giyemeyecek" açıklaması yaptı. Enes Kanter de Ataman'ın bu tweetine "Adamlık sizin gibi saray uşağı olup, boyun büküp biat eden, pakrodinlere eyvallah demekten geçiyorsa, kalsın ben almayayım" karşılığını verdi.

CNN TÜRK’te Hakan Çelik ile "Hafta Sonu" programına konuk olan Ergin Ataman, 2012 yılında Beşiktaş’tan ayrılmasına neden olan maddi krizin bir benzerinin, sezon sonunda Galatasaray’da yaşanması halinde görevinden ayrılabileceğini söyledi.

Kulüp yöneticilerinin ve özellikle başkanların Türkiye’de medyada çok fazla yer almasını da eleştiren Ergin Ataman, “Hiçbir başkan ya da yönetici benim soyunma odama giremez” dedi.

Türkiye Basketbol A Milli Takımını 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlayan Ergin Ataman, kariyerini NBA’de sürdüren Enes Kanter’in siyasi eleştirileri ve kişiliği nedeniyle Milli Takıma girmeye hazır olmadığını söyledi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ataman, "İyi basketbolcu olmuşsun, ancak sporcu ve adam olamamışsın kardeşim. Terbiyesizler asla 'Milli Forma'yı giyemeyecek" dedi.