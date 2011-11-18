-Ergin: Adalet Bakanlığı Meclis değildir TBMM (A.A) - 18.11.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, cezaevinde olan tutuklu milletvekillerinin pozisyonundan memnun olmadıklarını belirterek, ''Tutuklu milletvekillerinin pozisyonuyla ilgili yasama organı inisiyatif alıp Anayasada değişiklik yaparsa, bu ayrı bir iş. Adalet Bakanı'nın yapması istenen şey nedir? Adalet Bakanlığı mahkeme midir, temyiz merci midir, krallık mıdır'' dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Ergin, yargının sorunlarının öteden beri Türkiye'de ciddi bir sorun olarak süregeldiğini belirterek, bunların palyatif tedbirlerle değil, bütüncül yaklaşımla ve bütün kurumların işbirliğiyle çözülmesi gerektiğini söyledi. Ergin, bu konuda 2002-2009 arasında önemli adımların atıldığını, ayrıca Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Eylem Plandaki hedeflerin son 2 yılda yüzde 64'ünün gerçekleştirildiğini anlattı. ''Türk yargısını sorunları çözdük, bitirdik'' iddiasında olmadıklarını kaydeden Ergin, ancak 2002 öncesine bakıldığında karşılaştırılmayacak iyileşmeler olduğunu ifade etti. Halen cezaevinde bulunan tutuklu milletvekilleriyle ilgili soruları yanıtlayan Ergin, ''Keşke tutuklu vekiller de aramızda olsaydı, keşke. Hiçkimsenin tutuklu olmasından keyif alacak, bundan mutluluk duyacak kimse yoktur aramızda. Adalet Bakanlığı nedir, mahkeme midir, temyiz merci midir, krallık mıdır, nedir? Parlamento yapar ama Adalet Bakanlığı Meclis değildir. Biz yürütmenin temsilcisiyiz'' dedi. -''Hükümlü sayısı fazla''- Ergin, ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü sayısı konusunda bilgi verirken, ''cezaevlerine tutukluların hükümlülerden fazla olduğu'' gibi yanlış bir tespit yapıldığını belirterek, bunun 2010 yılına kadar doğru bir tespit olduğunu, ancak şu anda tutuklu sayısının azalmaya başladığını, hükümlü sayısının daha fazla olduğunu anlattı. -''12 Eylül referandumunun ürünleridir''- Ergin, 12 Eylül darbesini yapanlarla ilgili soruşturmanın Ankara adliyesinde devam ettiğini, sürecin ilerlediğini, ayrıca işkencecilerle ilgili ayrı bir soruşturmanın bulunduğunu, işkence gördüğünü iddia edenleri savcılığın ifadeye davet ettiğini anlattı. Bakan Ergin, ''Bu, 12 Eylül 2010 referandumunun ürünleridir, semereleridir bunlar. Umarım geleceğe dönük olarak bunları düşünmediğimiz, endişe etmediğimiz, bir daha aklımızdan geçirmeyeceğimiz acı hatıralar olarak geçmişte kalsın, Türkiye bundan sonra bu tür ihtimalleri tartışmasın'' diye konuştu.