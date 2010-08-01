-ERGİN: "HUZURUN BOZULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'' HATAY (A.A) - 01.08.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ülkede barış, huzur ve kardeşliğin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Ergin, Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya köyünde düzenlenen ''Birlik ve Beraberlik Festivali'ne katıldı. Sadullah Ergin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl 18'incisi düzenlenen etkinliğin birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan dönemde yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi. ''Ülkede barış, huzur ve kardeşliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz'' diyen Ergin, şöyle devam etti: ''Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığınız festivalin ülkemize ve ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu birlikteliğinizi devam ettirin, daha da geliştirin. Hatay'ın hoşgörü kenti olduğunu bir kez daha dünyaya haykırın'' diye konuştu. Şair Ahmet Selçuk İlkan şiirleriyle, Selami Şahin de şarkılarıyla festivale renk katarken, etkinlik kapsamında 40 çocuk sünnet ettirildi, aba güreşi müsabakaları yapıldı. Festivale Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve vatandaşlar katıldı.