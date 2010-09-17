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Politika

ERGİN: "GİZLİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL" İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 21:36

-ERGİN: "GİZLİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''BDP ile görüşmenin gizli olarak yapılacağı'' yönündeki haberlere ilişkin, ''Herhalde Başbakan Yardımcısı ve bir Bakanın katılacağı toplantı, Meclis'te ve Başbakan'ın makamında gizli olarak yapılması mümkün olmayan bir toplantıdır'' dedi. Ergin, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın ev sahipliğinde düzenlenen, ''22. Reform İzleme Grubu Toplantısı''nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan ile BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında yapılacak görüşmenin, Hakkari'de meydana gelen olaydan sonra ertelendiği söyleniyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' sorusuna karşılık Bakan Ergin, şu yanıtı verdi: ''Dün saat 14.00 itibari ile BDP'ye randevu verilmişti. Başbakanımız yoğun olduğu için Başbakan Yardımcısı bu randevu ile görevlendirilmişti. Hakkari'de meydana gelen vahim olaydan sonra BDP'yle görüşmenin uygun olmadığı ve ileri bir tarihte yapılacağı iletildi. Bundan sonra da kendileriyle demokrasi ve siyasetin teamülleri içinde bir araya gelinecektir. Bugün yazılı basında, 'BDP ile görüşmenin gizli olarak yapılacağı, ama bu olaydan sonra ortaya çıktığı' gibi bir değerlendirme yapıldı. Herhalde Başbakan Yardımcısı ve bir Bakanın katılacağı toplantı, Meclis'te ve Başbakan'ın makamında gizli olarak yapılması mümkün olmayan bir toplantıdır. Biz toplantıdan bir saat önce Anadolu Ajansı'na bilgi verilmesi ve çıkışta da Anadolu Ajansı'na tarafların ayrı ayrı kendi değerlendirmelerini yapması yönünde bir değerlendirme yapmıştık. Olayların oluşu, gerçeği budur. Bunun dışındaki değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyorum.''

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