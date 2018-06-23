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Spor

Ergi Kırkın'dan Antalya Açık'ta kritik galibiyet

ANTALYA,(DHA) Ergi Kırkın, Antalya Açık'ta Moldovalı Radu Albot'u 2-1 yendi ve eleme final turunda yoluna devam etti

23 Haziran 2018 22:19

ANTALYA,(DHA)

Ergi Kırkın, Antalya Açık\'ta Moldovalı Radu Albot\'u 2-1 yendi ve eleme final turunda yoluna devam etti.
Türk Hava Yolları (THY) Antalya Açık Tenis Turnuvası\'nda mücadele eden 19 yaşındaki genç raket Ergi Kırkın, Moldovalı raket Radu Albot\'u 6-2, 3-6, 7-6\'lık setlerle 2-1 mağlup etti.
Dünya sıralamasında 92\'nci sırada bulunan elemelerin iki numaralı seribaşı Moldovalı raket Radu Albot\'u yenen 884\'üncü sırada yer alan genç tenisçi Ergi Kırkın, THY Antalya Açık elemeleri final turunda yoluna devam etti.

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