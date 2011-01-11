-ERGENLİKTE BEYİN KORKU "DUYMUYOR" WASHINGTON (A.A) - 11.01.2011 - Ergenlik döneminde beynin değişime uğradığı ve çocuklukta edinilen korkuların geçici olarak kaybolduğu belirlendi. ABD'deki Cornell, Brown ve New York üniversitelerinden bilim adamları, genç farelerin, yavruyken gürültüyle ilişkilendirilen elektroşoklarla edindikleri korkulara nasıl tepki verdiğini araştırdı. Aynı şokların verildiği genç farelerin hafızasında korkunun yer edindiği düşünüldü, ancak bu farelerin şoklara yavrular ya da yaşlılardan çok daha az tepki verdiği görüldü. Genç farelerin beyin faaliyetini inceleyen bilim adamları, korku algısında rol oynayan amigdala ve hipokampus bölgelerindeki faaliyetlerin az olduğunu belirledi. Bilim adamları, bu durumun genç farelerin korkuyu "öğrenmemesinden" değil, beyinlerinin yavruyken ya da yaşlıyken gönderdiği sinyallerin aynını göndermediğinden kaynaklandığını vurguladı. Araştırmacılar genel korku anılarının, ergenlik döneminde başında "gizlense de", dönem sona erdiğinde tekrar ortaya çıktığına dikkati çekti. Ergenlikte korkuların geçici olarak silinmesinin gençlere bağımsızlıklarının sınırlarını keşfetme imkanı sunduğunu belirten bilim adamları, bu sonuçlardan yola çıkarak yapılacak daha geniş çaplı araştırmaların bazı fobiler, kaygı nöbetleri veya travma sonrası belirtilerin tedavisinde yararlı olabileceğini ifade etti.