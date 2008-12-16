Ergenliğin sırrı çözülüyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu'nun başkanlığında yapılan araştırmada, insan beyninde ergenlik sürecinin başlatılmasında rol alan bir sinyal sistemi ve bu sistemde yer alan iki genin konumu ortaya çıkarıldı.



Bu çalışmanın, ergenlik genlerinin sırlarını çözebileceği belirtilirken, araştırmanın cinsel hormonlarla ilişkili kanser türlerinin tedavisine de ışık tutabileceği vurgulandı.



2004 yılından bu yana konuyla ilgili çalışma yaptığını anlatan Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu, `Ergenlik sürecini ne başlatıyor?' sorusuyla araştırmaya başladığını söyledi. Bazı kişilerin kendi cinslerine ait fiziksel ve cinsel özelliklere sahip olamamalarına yol açan `Hipogonadotropik Hipogonadizm' adlı hastalığa yakalandıklarını söyleyen Prof. Dr. Topaloğlu, bu hasta tipi üzerindeki çalışmanın laboratuvar araştırması bölümünün bir kısmını İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yaptığını kaydetti.



TAC3 ve TACR3 genleri



Projelendirdiği araştırmasına Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun da destek verdiğini belirten Prof.Dr. Topaloğlu, ergenlik sürecine girmeyen kişileri incelerken, ailelerinden de kan aldığını ve genetik yapılarını da incelediğini açıkladı. Araştırmada beyinde ergenlikle ilgili `Neurokinin' adlı sinyal sisteminin bulunduğunu ve burada rol alan genlerin adınınsa TAC3 ve TACR3 olduğunu saptadıklarını ifade eden Prof. Dr. Topaloğlu, şöyle konuştu:



``TAC3 neurokinin B adlı beyin hormonunu ve TACR3 ise bunun alıcısını kodlamaktadır. Bu iki genden biri bozuk olduğunda insanlar ergenlik sürecine giremiyor, kendi cinslerine ait fiziksel ve cinsel özelliklere sahip olamıyor ve ilerde ancak çok özel tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olma şansı yakalıyor. 2005 yılında Science Dergisi'nde `Ergenlik sürecini ne başlatıyor?' sorusu günümüz biliminin bütün alanlarında yanıtı olmayan 125 sorudan biri olarak lanse edilmişti. Bu buluş sorunun yanıtına ulaşmada önemli bir basamaktır.''



Prof. Dr. Topaloğlu araştırmasında Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Stephen O'Rahilly ve Dr. Robert K. Semple'nin da destek verdiğini söyledi. Prof. Dr. Topaloğlu'nun çalışması 11 Aralık 2008 tarihli bilimsel Nature Genetics Dergisi'nde Çukurova ve Cambridge Üniversiteleri ortak adresli olarak yayınlandı.



`Birçok kanser türüne çözüm olabilir'



Çalışmasını ilerletmeyi amaçladığını söyleyen Prof. Dr. Topaloğlu, ergenlik süreciyle ilgili birçok faktör ve gen üzerinde araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti. Buluşun cinsel hormonlarla ilgili kanser türlerinin tedavisine de ışık tutmasını beklediğini vurgulayan Prof. Dr. Topaloğlu şunları söyledi:



``Deney hayvanları üzerinde buluşu araştırmaya devam edeceğim. Sinyal sistemi daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeli. Bunun üzerinde çalışacağım. Ergenlik sürecini etkileyen başka faktör ve genler de var. Biz bunları da ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu sinyal sistemindeki bütün oyuncuların ortaya çıkması sistemdeki çalışmayı daha iyi anlatmamızı sağlayacak. Buluş sayesinde cinsel hormonlarla bağlantısı bulunan kanser türleriyle başa çıkılabileceğini düşünüyorum. Örneğin prostat ve meme kanseri tedavinde etkin rol alabilir. Bu kanserler cinsel hormonlarla direkt ilgili. Hormonlar kanserin gelişimine neden oluyor. Biz de bir ilaçla bu genlerin az çalışmasını ya da çalışmamasını sağlarsak kanserler üzerindeki cinsel hormonların etkisi azalacaktır. Bu fayda sağlayabilir.''



(DHA)

